Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_7657_07f52bc742
Nuevo León

Fuerza Civil eleva su blindaje con nuevo Cuartel General

El complejo busca consolidar a Nuevo León como referente nacional en seguridad mediante la integración de inteligencia, tecnología de punta

  • 02
  • Marzo
    2026

Sobre la avenida Morones Prieto se levanta una de las obras más ambiciosas en materia de seguridad en la historia del estado: el nuevo Cuartel General de la Nueva Fuerza Civil.

Impulsado por el gobernador Samuel García, el complejo busca consolidar a Nuevo León como referente nacional en seguridad mediante la integración de inteligencia, tecnología de punta, movilidad y coordinación interinstitucional en tiempo real.

Tecnología que vigila en tiempo real

Uno de los componentes más innovadores será el nuevo C5, ubicado en el nivel 10 del edificio administrativo.

Ahí se instalará un videowall que funcionará como espejo del sistema actual, permitiendo monitoreo en tiempo real de cámaras públicas y privadas, así como la integración del sistema de transporte SINTRAM, que enlaza 4 mil camiones urbanos.


“Aquí va a estar fusionado el C5, cámaras de seguridad de gobierno, privada y también se fusiona el SINTRAM… aquí podemos ver recorridos, frecuencias, seguridad, botones de pánico”, explicó el mandatario durante un recorrido.

Esta integración permitirá analizar datos de movilidad, anticipar riesgos y reducir tiempos de reacción ante emergencias.

Complejo estratégico de alto nivel

Con un avance del 80 por ciento, la obra desarrollada por el Fideicomiso de Proyectos Estratégicos (FIDEPROES) contempla dos edificios conectados por una plaza central con capacidad para mil 200 personas.

El edificio administrativo tendrá 20 niveles con áreas de atención ciudadana, comunicación estratégica, auditorio, comedor, carrera policial, C5 y Data Center.

En la parte superior se ubicará un helipuerto permanente donde operará un helicóptero Black Hawk, mientras que el edificio táctico de siete niveles contará con estacionamiento para 400 vehículos, stand de tiro, polvorín, equipamiento antimotín y un segundo helipuerto.

IMG_5729.JPG

Coordinación tierra-aire

En el piso 20 operará un Black Hawk permanente con otro en camino que permitirá patrullajes estratégicos y respuesta aérea inmediata en la Zona Metropolitana.

Además, en el nivel cinco se instalarán las Mesas de Seguridad semanales con autoridades estatales, federales y municipales para coordinar operativos y evaluar resultados.

IMG_7670.JPG

Atención ciudadana y profesionalización

El complejo también prioriza el contacto directo con la población, en el nivel cuatro se recibirán denuncias y peticiones, además de brindar orientación por parte de dependencias como la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Medio Ambiente. En el nivel tres se ubicará el área de Carrera Policial para la formación de nuevos cadetes

Seguridad con visión internacional

El nuevo Cuartel será además el centro de coordinación con la FIFA rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026, fortaleciendo la estrategia de protección y logística de grandes eventos.

El nuevo Cuartel General representa más que infraestructura: simboliza un modelo de seguridad basado en inteligencia, inversión histórica y coordinación total para blindar el futuro de Nuevo León.

FUERZA CIVIL ELEVA SU BLINDAJE PARA NUEVO LEÓN CON NUEVO CUARTEL GENERAL.JPG

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_9_e2014b2e92
Consejo de Seguridad de la ONU se reúne por ataques a Irán
principal_estrecho_ormuz_94290fc34f
Alertan por posible cierre del Estrecho de Ormuz
cuerpo_el_mencho_030fb8b158
Entrega FGR cuerpo de 'El Mencho' a sus familiares
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_28_at_5_31_53_PM_1_c50b0e6464
Infonavit impulsa 84 mil viviendas en Tamaulipas
copa_mundial_iran_2026_20e46b41c5
Peligran partidos de Irán en Copa Mundial por conflicto con EUA
rsgasw_7f0509786e
Por esta razón EUA e Israel justifican los ataques hacia Irán
publicidad

Más Vistas

nl_presa_el_cuchillo_00981b8ae7
Piden no quitarle el agua a NL para dársela a Texas
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina
publicidad
×