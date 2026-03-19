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Coahuila

Busca vincular experiencia con juventud por un mejor Coahuila

María Magdalena García Rosas se dice lista para emprender una nueva lucha por una curul en el Congreso de Coahuila, tomando como base su experiencia política

  • 19
  • Marzo
    2026

Con la experiencia de una diputación durante la LV Legislatura de Coahuila, una candidatura al Gobierno de Coahuila por el Partido Cardenista, y la dirigencia del Partido Socialdemócrata de Coahuila, María Magdalena García Rosas se dice lista para emprender una nueva lucha por una curul en el Congreso del Estado.

Licenciada en Trabajo Social Criminológico, García Rosas busca competir por el Distrito 15 para ocupar un lugar en el Congreso estatal, que se renovará este año, abanderada por el partido Movimiento Ciudadano.

Asegura que es tiempo que los adultos mayores se vinculen con la juventud para construir un mejor estado y un mejor país.

“Yo ya no andaba en la política, pero siempre tiene uno el interés por participar en las cuestiones sociales, de hecho yo quiero invitar a las personas de la tercera edad a que no estén metidos en su casa, a que no sean maltratados, a que no sean marginados, para que toda la experiencia que tengan la podamos aplicar en este momento”.

García Rosas administra un centro privado de cultura y capacitación en la colonia Pueblo Insurgentes, donde sigue vinculándose con sectores necesitados.

“Hay más de 350 mil adultos mayores en Coahuila; en Saltillo hay 100 mil, de los cuales la mitad son hombres y la mitad son mujeres, hay muchas cosas que podemos hacer juntos, si uno va a ser diputado o diputada, es porque va a meterse en todos los programas federales y estatales para apoyar a la tercera edad”.

Señaló que es importante que los diputados trabajen por las causas y demandas de la sociedad, desde temas como la escasez de agua, la seguridad para las mujeres y la vinculación con los jóvenes.

“Es el momento en el que la experiencia que tengo yo, Magdalena García, mujer de la tercera edad, nos vinculemos con la juventud tanto para orientarla, para platicar con ellos porque la juventud necesita ser escuchada”.


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