Cerrar X
La_Pastora_clausura_03_ec9d39b90f
Nuevo León

Acusan que clausura de 'La Pastora' tiene fines políticos

El presidente del Consejo Ciudadano de Parque Fundidora, Bernardo Bichara, acusó que el cierre de este espacio tuvo varias irregularidades

  • 03
  • Octubre
    2025

Horas después que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) anunció la clausura total temporal del Zoológico "La Pastora", por no seguir las normativas de trato digno para los animales, la dirección de este parque acusó que el cierre tiene fines políticos detrás.

El presidente del Consejo Ciudadano de Parque Fundidora, Bernardo Bichara, acusó que el cierre de este espacio administrado por el ya mencionado Fundidora, tuvo varias irregularidades.

"Lo que sucedió hoy en el zoológico estuvo mal, la clausura estuvo mal, fue un acto politizado, irregular y sin fundamento. Para muestra, a las 14:00 horas del día de hoy, ya estaba Profepa comunicando cierres, clausuras y cualquier cantidad de acciones que no estaban terminadas, porque hasta las 16:00 se terminaron de firmar las actas de inspección", dijo mediante un video difundido en redes sociales.

Ante esto, afirmó que el área legal del Consejo tomará acciones para mostrar estas irregularidades, con el fin de que el parque pueda ser reabierto lo antes posible.

"El Consejo la ha pedido al área jurídica y administrativa de Fundidora, que mañana interponga todos los recursos legales para mostrar la irregularidad, la politización y la brutalidad de lo que sucedió en el parque 'La Pastora' y que a la brevedad el parque sea reabierto", sentenció.

Aunado a estas acciones, Bichara informó que se decidió que el zoológico dejará de recibir especímenes asegurados por Profepa, de los cuales tiene 91 ejemplares, los cuales podrían ser devueltos a esta dependencia, para que se haga cargo de ellos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_25_at_1_14_28_AM_8db03b97d6
Diputados exigen revisar el caso de la osita Mina en La Pastora
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_5_c614e6040b
La osa Mina llega a su nuevo hogar en Hidalgo
EH_DOS_FOTOS_47_fe59ecb8da
Profepa investigará responsabilidad sobre osezna enferma
publicidad

Últimas Noticias

IMG_5141_f6b81507a3
Borregos derrota a Auténticos en el Clásico Estudiantil por 27-24
AP_25277112435421_c97ca05905
Fans mexicanos celebran lanzamiento de 'The Life of a Showgirl'
explosion_pipa_cdmx_a3d5fd41fc
Impondrán nuevas regulaciones a transporte de gas tras tragedia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_32_00_PM_33055e74a0
Empresas de Nuevo León elevarán sueldos y contrataciones
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_51_20_PM_c98ef6dba5
Moderniza NL parabuses con enfoque en seguridad y accesibilidad
publicidad
×