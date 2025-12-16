Incendio en supermercado deja un trabajador intoxicado

La tarde de este martes se registró un incendio al interior de la tienda Chedraui, ubicada sobre la avenida Del Niño, en el municipio de Matamoros.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó en el área de la panadería, lo que obligó a evacuar de manera inmediata a todo el personal y a los clientes como medida preventiva.

Durante el incidente, un trabajador resultó intoxicado por la inhalación de humo. El empleado fue auxiliado por sus compañeros, quienes lo sacaron del establecimiento y lo trasladaron a una ambulancia, donde recibió oxígeno y atención prehospitalaria.

Al lugar acudieron varias unidades del Cuerpo de Bomberos para controlar y sofocar el incendio, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas de la tienda.

Tras los hechos, autoridades de Protección Civil informaron que el establecimiento será clausurado temporalmente, mientras se realizan las inspecciones correspondientes y se determina el origen del siniestro, así como las condiciones de seguridad del inmueble.

