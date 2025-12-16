Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_1_7ceb6b027a
Tamaulipas

Incendio en supermercado deja un trabajador intoxicado

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó en el área de la panadería, lo que obligó a evacuar de manera inmediata a todo el personal y clientes

  • 16
  • Diciembre
    2025

La tarde de este martes se registró un incendio al interior de la tienda Chedraui, ubicada sobre la avenida Del Niño, en el municipio de Matamoros.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó en el área de la panadería, lo que obligó a evacuar de manera inmediata a todo el personal y a los clientes como medida preventiva.

Durante el incidente, un trabajador resultó intoxicado por la inhalación de humo. El empleado fue auxiliado por sus compañeros, quienes lo sacaron del establecimiento y lo trasladaron a una ambulancia, donde recibió oxígeno y atención prehospitalaria.

WhatsApp Image 2025-12-16 at 2.48.49 PM.jpeg

Al lugar acudieron varias unidades del Cuerpo de Bomberos para controlar y sofocar el incendio, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas de la tienda.

Tras los hechos, autoridades de Protección Civil informaron que el establecimiento será clausurado temporalmente, mientras se realizan las inspecciones correspondientes y se determina el origen del siniestro, así como las condiciones de seguridad del inmueble.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_COLLAGE_7ff13455d8
Roban a comerciantes de autos en carretera del Bajío
tortugas_varadas_tamaulipas_eac66cb6e8
Aumenta varamiento de tortugas marinas sin vida en Playa Bagdad
Whats_App_Image_2025_12_16_at_7_32_41_PM_233828fbf7
Incrementan incendios al sur del estado en temporada decembrina
publicidad

Últimas Noticias

073b15b5_b56d_4d0d_befe_0166119ae79d_02714391f4
Alertan por cambios bruscos de temperatura en Reynos
73a5107c_b179_4ddd_979e_ed659856a23c_aced85fa7b
Nacimiento de trillizas llena de alegría a familia de Reynosa
afbfad45_ae24_4362_800c_a39ba0a49a2c_1_809ed1c371
CBP desmiente decomisos por placas vencidas de México
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×