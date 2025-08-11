Cerrar X
Adelantan_para_marzo_entrega_del_Metro_para_repechaje_de_Mundial_0941dece89
Nuevo León

Adelantan para marzo entrega del Metro, para repechaje de Mundial

El gobernador le metió acelerador a la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro y anunció que la obra se adelantará tres meses, estará lista el 1 de marzo

  • 11
  • Agosto
    2025

Al entregar los últimos 3 trenes nuevos con los que renueva la flotilla de  la Línea 1 del Metro, el gobernador Samuel García le metió "acelerador" a la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro y anunció que esas obras y las demás relacionadas con la Copa del Mundial FIFA 2026, previstas para terminarse el próximo 1 de junio, se adelantan: estarán listas al 1 de marzo para los dos juegos de repechaje que se agregaron, y se comprometió a que Nuevo León será la mejor sede del Mundial de Futbol.

El mandatario estatal ofreció que dentro de siete meses todo estará “nuevo” para la máxima fiesta futbolera en nuestra entidad, que ahora será sede de seis juegos, en lugar de cuatro.

Eso incluye que para el 1 de marzo deberán estar circulando 4 mil nuevos camiones de transporte urbano, 400 nuevos Transmetros, las nuevas carreteras, la ampliación del Aeropuerto, y la Aduana, y deberán estar listos los demás proyectos relacionados con la Copa.

"Ya no es en junio, tiene que estar todo terminado en marzo", afirmó.

En el acto de entrega de los nuevos trenes, el director de Metrorrey, Abraham Vargas, reafirmó el compromiso de terminar para marzo la obra civil de las Líneas 4 y 6 del Metro, lo que a su vez "liberará" los carriles de circulación vial, de modo que el tráfico en avenidas como Constitución no sea problema para la fiesta del Mundial. 

El funcionario aclaró que el compromiso es que para marzo se  termine la obra civil desde  el Aeropuerto Internacional  hasta el Obispado. 

 "La meta es terminar la obra civil para que no tengamos ocupación de carriles, que estén libres para el tránsito vehicular... poner en operación el tramo suficientemente extenso para prestar el servicio durante el Mundial", dijo Vargas. 

En ese plan, el único tramo que quedaría pendiente sería el de Obispado a  San Jerónimo,  de la Línea 4. 

Aseguró que para el Mundial estaría operando el monorriel de Citadel hasta el Obispado, para beneficio de los usuarios y los visitantes. 
 

Entrega los 3 últimos tresnes para renovar Línea 1; Completan 22


En la Estación Talleres, García Sepúlveda entregó los útimos tres trenes nuevos a la Línea 1 del Metro para mejorar el servicio,  en beneficio de por lo  menos 200 mil usuarios diarios. 

Y con esto se completa la adquisición de 22 trenes nuevos, en los que se hizo una inversión global de  mil millones de pesos.

El gobernador dijo que la fiesta futbolera coloca nuestra entidad en otra dimensión.

"Todos a ponernos nuevos: el gobierno tiene que tener las nuevas líneas del Metro, cuatro mil nuevos camiones con Internet, clima y policía, 400 transmetros, 22 trenes de la Línea 1, nuevas carreteras, el Aeropuerto, la Aduana”, aseguró.

Recordó que nuestra entidad ha obtenido grandes lideratos, sin precedente.

"Somos primer lugar en Seguridad, en Economía, en Educación y en Salud”, destacó.

Aseguró que puso a trabajar de modo extra a sus funcionarios.

"Traigo a todo el gabinete en friega porque tiene que estar todo listo para el Mundial y la novedad es que no empieza en junio... el 1 de junio se recorre al 1 de marzo.
¿Cómo andan de canas los funcionarios?, aseveró.

"Ahora, en siete  meses, vamos a embellecer a la ciudad para que esté más bonita, más arborizada, más pintada, con canchas, sin baches y vamos a pintar las columnas de la Línea 1... seremos la mejor sede del Mundial”, afirmó.

Los trenes entregados a la Línea 1 son último modelo y tienen la mejor tecnología, clima, videocámaras, Wi-Fi y  aforo de  300 pasajeros por  vagón.

Con ellos se  está haciendo historia, además de que han sido adquiridos en  tiempo récord. 

"Estos son los últimos tres trenes de los 22 que fueron adquiridos para renovar la flota de la Línea 1. Es un hecho histórico porque por primera vez en la historia de Metrorrey se adquieren trenes no asociados a la construcción de una nueva línea”, aclaró.

El mandatario supervisó los nuevos trenes MM-25 y luego hizo un recorrido a bordo. 
 
Las  unidades ya están en servicio, tras haber llegado a la entidad el pasado 1 de agosto y vienen a ampliar la capacidad de transporte de la Línea 1.  

En el año 2023, Metrorrey adquirió cuatro, trenes,  y posteriormente en 2024 se adjudicó la licitación pública para otros 18 vehículos con las mismas características.

En tanto, Vargas  dijo que con los nuevos trenes se cumple la meta de que de cada 10 que circulen, siete tengan clima.  

Aceptó que aún circulan trenes modelo 2005 sin clima, pero  les quedan 10 años de servicio. Fueron adquiridos sin ese beneficio, pero se analizan alternativas para incorporarles el aire acondicionado. 

"Cuando inició la administración de cada 10 trenes que te subías, dos te tocaban con clima y ahora de cada 10 trenes, siete te tocarán con clima, la mejora es sustancial", expresó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mexico_ecuador_octubre_6b939ed2f8
Se alista México para el Mundial; jugará ante Ecuador en octubre
EH_COLLAGE_1a3a9afd2f
Buscan alcaldes metropolitanos frenar abandono de viviendas
EH_UNA_FOTO_a822271f44
Confirma Presidencia que NL redujo un 73% homicidios en 10 meses
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2_ce02e29433
Detienen en Miami a Jhayco por presunta posesión de drogas
EH_UNA_FOTO_d7768f24b1
Alerta Coparmex pérdida de 3,000 empleos en sureste de Coahuila
EH_UNA_FOTO_8ce69b16ea
Entrega México a 26 miembros de cárteles a Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×