Nuevo León

Refuerza Estado, prevención a violencia de género en diciembre

La dependencia estatal informó que se mantienen activos dos números únicos de atención: el 9-1-1, para emergencias, y el 070, destinado a brindar asesoría

  • 19
  • Diciembre
    2025

Durante la temporada decembrina, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Mujeres, refuerza los servicios de atención en línea y presencial enfocados en la prevención y atención de las violencias contra las mujeres.

La dependencia estatal informó que se mantienen activos dos números únicos de atención: el 9-1-1, para emergencias, y el 070, destinado a brindar asesoría, orientación y canalización a mujeres que requieran apoyo. 

Estos servicios operan de manera permanente para garantizar atención oportuna.

Además, continúan funcionando las atenciones presenciales las 24 horas, los siete días de la semana, en el Centro Violeta del Hospital Metropolitano y en el Centro Violeta del Hospital Materno Infantil, donde se ofrece atención psicológica, legal, orientación y gestoría social.

Como parte de las acciones preventivas, la Secretaría también hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar y difundir la línea de contención a masculinidades 070, un servicio especializado que brinda atención emocional a hombres en crisis, con el objetivo de prevenir conductas violentas y promover relaciones igualitarias y responsables.


