Nuevo León

Waldo Fernández impulsa cercanía y diálogo en posada de Cadereyta

El senador recorrió el área del evento, saludó personalmente a las y los asistentes, conversó con vecinos y escuchó de primera mano inquietudes

  • 19
  • Diciembre
    2025

Con la asistencia de más de mil personas, el senador Waldo Fernández encabezó una posada navideña en el municipio de Cadereyta, evento que se convirtió en un espacio de convivencia familiar, cercanía y diálogo directo con la ciudadanía, en el marco de las celebraciones decembrinas.

Desde temprana hora, familias completas comenzaron a reunirse en el lugar para participar en la celebración, que incluyó momentos de esparcimiento, convivencia y un ambiente de unidad comunitaria. El encuentro permitió fortalecer el vínculo entre el legislador y los habitantes de distintas colonias del municipio.

Durante la jornada, Waldo Fernández recorrió el área del evento, saludó personalmente a las y los asistentes, conversó con vecinos y escuchó de primera mano inquietudes, comentarios y propuestas ciudadanas. En este contexto, el senador reiteró su compromiso de continuar trabajando desde el Senado de la República con cercanía, responsabilidad y atención directa a las necesidades de la población.

Al evento también asistió Fernando Magallanes, activista social de Cadereyta, quien destacó la importancia de este tipo de encuentros para fomentar la participación ciudadana y fortalecer el tejido social, especialmente en fechas que invitan a la convivencia y la solidaridad.

La posada formó parte de las actividades territoriales que el senador ha impulsado como parte de su agenda de trabajo, enfocada en mantener una relación directa con la ciudadanía, no solo desde el ámbito legislativo, sino también mediante la presencia constante en comunidades y municipios de Nuevo León.

De acuerdo con los organizadores, este tipo de eventos buscan generar espacios de unidad, comunidad y participación ciudadana, además de reforzar valores como la convivencia familiar y el diálogo abierto entre representantes y ciudadanía.

Con esta actividad en Cadereyta, Waldo Fernández refrendó su compromiso de mantener un trabajo cercano a la gente, escuchando y acompañando a las comunidades, especialmente en momentos clave como el cierre del año, donde la convivencia y el contacto directo cobran mayor relevancia.

