Advierte AyD por agua color turbio en la urbe regia

El agua en diversos puntos de la urbe regia presentará un color turbio durante algunas horas, advirtió Agua y Drenaje de Monterrey (AyD).

Se informó que, aunque el agua está desinfectada, es recomendable utilizarla sólo en labores del hogar.

El organismo estatal informó que esta condición es debido a maniobras en uno de los tanques de abastecimiento.

"Servicios de Agua y Drenaje informa que, se llevó a cabo el mantenimiento preventivo de uno de los tanques principales, en el que se realizaron movimientos de válvulas, lo que ocasionó que se removieran algunos sólidos y el agua saliera con turbiedad en una parte de la Ciudad", informó a través de un comunicado, sin especificar las zonas que tendrían esta afectación.

"Sin embargo, ya se hicieron los ajustes necesarios al sistema y en las próximas horas se normalizará el color del agua".

Recomendaron a los usuarios no beberla y en su lugar utilizarla en labores del hogar o almacenarla para utilizarla en otras actividades cotidianas.

“Lamentamos los inconvenientes y agradecemos su comprensión”.

