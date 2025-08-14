Cerrar X
Nuevo León

Advierte AyD por agua color turbio en la urbe regia

El agua en diversos puntos de la urbe regia presentará un color turbio durante algunas horas, advirtió Agua y Drenaje de Monterrey (AyD)

  • 14
  • Agosto
    2025

El agua en diversos puntos de la urbe regia presentará un color turbio durante algunas horas, advirtió Agua y Drenaje de Monterrey (AyD).

Se informó que, aunque el agua está desinfectada, es recomendable utilizarla sólo en labores del hogar.

El organismo estatal informó que esta condición es debido a  maniobras en uno de los tanques de abastecimiento.

"Servicios de Agua y Drenaje informa que, se llevó a cabo el mantenimiento preventivo de uno de los tanques principales, en el que se realizaron movimientos de válvulas, lo que ocasionó que se removieran algunos sólidos y el agua saliera con turbiedad en una parte de la Ciudad", informó a través de un comunicado, sin especificar las zonas que tendrían esta afectación.

"Sin embargo, ya se hicieron los ajustes necesarios al sistema y en las próximas horas se normalizará el color del agua".
Recomendaron a los usuarios no beberla y en su lugar utilizarla en labores del hogar o almacenarla para utilizarla en otras actividades cotidianas.

“Lamentamos los inconvenientes y agradecemos su comprensión”.


EH_CONTEXTO_1_69e3227c63
red_electrica_433e48c522
34bedc94_7b07_41d3_ba57_5c2884319749_42bc6d659e
Whats_App_Image_2025_08_15_at_8_19_10_AM_eb0307239b
baja_presion_nl_466df26cc3
INFO_7_UNA_FOTO_5_1aeb0ad640
EH_UNA_FOTO_532aa4f396
nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
