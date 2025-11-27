Cerrar X
Advierten riesgos por manipulación incorrecta de tanques de gas

Protección Civil de Reynosa hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones durante el cambio de tanques de gas y evitar cualquier manipulación

  • 27
  • Noviembre
    2025

Un flamazo provocado por la manipulación inadecuada de un tanque de gas movilizó este martes a elementos de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, luego de que se reportara un presunto conato de incendio en la avenida Las Torres.

Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que no se trataba de un incendio, sino de una fuga que generó una flama intensa al intentar vaciar un tanque que los propietarios creían totalmente vacío.

El contenedor estaba conectado a otro tanque y, además, el calentador permanecía encendido en piloto automático, lo que provocó la ignición.

El coordinador de Protección Civil, Javier Lam Cantú, explicó que el incidente se originó porque el tanque aún contenía gas residual.

Señaló que la falta de revisión y mantenimiento en los contenedores, así como la manipulación sin medidas preventivas, pueden generar accidentes de alto riesgo.

“Al acudir nos percatamos de que no era un incendio, sino un flamazo provocado por una fuga de gas. Es importante revisar periódicamente los tanques, verificar que no tengan corrosión, que las válvulas y mangueras estén en buenas condiciones y tomar todas las precauciones antes de manipularlos”, indicó.

El accidente dejó a una persona de la tercera edad con quemaduras de primero y segundo grado, por lo que fue trasladada por la Cruz Roja al Hospital General, donde se reporta estable y fuera de peligro.

Lam Cantú añadió que los propietarios intentaban vaciar un tanque mientras esperaban al proveedor, sin percatarse de que el calentador seguía encendido.

“Ese fue el factor que derivó en el flamazo y en las lesiones de la persona afectada”, explicó.

Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones durante el cambio de tanques de gas y evitar cualquier manipulación sin supervisión adecuada. La corporación recordó que incluso una mínima cantidad de gas puede provocar una explosión o flamazo si existe alguna fuente de ignición cercana.

Las autoridades reiteraron que una correcta instalación, mantenimiento preventivo y atención a cualquier olor a gas pueden evitar accidentes que pongan en riesgo la vida y el patrimonio de las familias.


