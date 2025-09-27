Advierte PC por posibles tormentas en área citrícola
El pronóstico se extiende desde las 17:00 horas para la zona montañosa, sur y citrícola del estado, que tendrían lluvias hasta altas horas de la noche
Personal de Protección Civil de Nuevo León emitió un aviso de posibilidad de precipitaciones con actividad eléctrica en diferentes zonas del estado para este sábado.
De acuerdo con esta corporación, el pronóstico se extiende desde las 17:00 horas para la zona montañosa, sur y citrícola del estado, que tendrían lluvias hasta altas horas de la noche.
Los municipios que podrían presentar lluvia son:
• Dr. Arroyo
• Aramberri
• Galeana
• Linares
• Montemorelos
• General Terán
• Allende
• Santiago
Protección Civil afirmó que continuará monitoreando radares y estará actualizando en tiempo y forma para informar sobre situaciones potenciales de riesgo para la ciudadanía.
