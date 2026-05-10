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Nuevo León

“Destapa” Luis Donaldo Colosio a Miguel Sánchez para Zuazua

El diputado federal Miguel Ángel Sánchez agradeció la respuesta de la ciudadanía y el respaldo de Luis Donaldo Colosio Riojas para aterrizar estos apoyos

  • 10
  • Mayo
    2026

Durante un encuentro donde resaltaron logros en salud pública, Luis Donaldo Colosio Riojas "destapó" al diputado federal Miguel Sánchez Rivera como aspirante a la alcaldía de Zuazua.

"Y por eso quiero aprovechar, Miguel, porque sé que tú vas a ser el próximo alcalde de Zuazua ", afirmó Colosio al entregarle formalmente el manual operativo y la metodología de Médico en Casa, programa que bajo su gestión en Monterrey indicó que se consolidó como un pilar para atender a miles de familias vulnerables en sus propios hogares.

“¡Familia de Zuazua! Ya estamos en la Brigada Médica Permanente junto al diputado federal Miguel Sánchez, con servicios de salud totalmente gratuitos para todas y todos”, agregó Colosio.

Tras el éxito de la reciente brigada de salud en el municipio, el diputado federal Miguel Ángel Sánchez agradeció la respuesta de la ciudadanía y el respaldo de Luis Donaldo Colosio Riojas para aterrizar estos apoyos en Zuazua.

“Gracias a todas las personas que acudieron a la brigada médica, al personal médico por atender con tanto cariño a nuestras familias y a mi compadre y amigo Luis Donaldo Colosio Riojas por hacer equipo para que este tipo de apoyos lleguen a Zuazua”, expresó Sánchez.


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