“Destapa” Luis Donaldo Colosio a Miguel Sánchez para Zuazua

"Y por eso quiero aprovechar, Miguel, porque sé que tú vas a ser el próximo alcalde de Zuazua ", afirmó Colosio al entregarle formalmente el manual operativo y la metodología de Médico en Casa, programa que bajo su gestión en Monterrey indicó que se consolidó como un pilar para atender a miles de familias vulnerables en sus propios hogares.

“¡Familia de Zuazua! Ya estamos en la Brigada Médica Permanente junto al diputado federal Miguel Sánchez, con servicios de salud totalmente gratuitos para todas y todos”, agregó Colosio.