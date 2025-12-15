Podcast
Nuevo León

Aficionado de Tigres destroza su vehículo tras perder la final

Al sitio acudieron cuerpos de auxilio que valoraron al conductor, un hombre de 27 años de edad, quien presentó golpes en la mano izquierda

  • 15
  • Diciembre
    2025

Un aficionado de los Tigres vivió una madrugada accidentada luego de verse involucrado en un fuerte choque vial cuando regresaba a casa tras presenciar la final del futbol mexicano, en hechos ocurridos sobre la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró alrededor de las 01:20 horas, cuando el conductor circulaba de norte a sur y, al tomar la curva de salida del paso a desnivel ubicado a la altura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), presuntamente perdió el control del vehículo por el pavimento resbaladizo.

La unidad, un Honda Civic, se impactó contra un letrero publicitario y continuó su trayectoria hasta invadir el sentido contrario de la vialidad, quedando finalmente detenida en la gaza que enlaza Lázaro Cárdenas con Eugenio Garza Sada, generando riesgo para otros automovilistas que transitaban por la zona.

Al sitio acudieron cuerpos de auxilio que valoraron al conductor, un hombre de 27 años de edad, quien presentó golpes en la mano izquierda. Tras la revisión médica, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.

Tras concluir las maniobras de atención y revisión, el vehículo fue retirado del sitio para liberar la vialidad, mientras las autoridades correspondientes realizaron el parte informativo del accidente para deslindar responsabilidades.


Comentarios

