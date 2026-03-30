Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
a0bb1ee0_032d_4293_8ff3_9d738c032793_62a159d268
Nuevo León

Anuncia Guadalupe operativo de seguridad por repechaje

¡Toma nota! Como parte del operativo, se aplicará un cierre parcial de la avenida Azteca en sentido norte, desde Morones Prieto hasta el estadio.

  • 30
  • Marzo
    2026

Con un despliegue de policías y agentes de tránsito, el Gobierno de Guadalupe implementará un operativo de seguridad este martes con motivo del segundo partido de repechaje de la Copa FIFA 2026, que se llevará a cabo en el Estadio de Rayados.

El dispositivo contempla la participación de las 13 divisiones especializadas, cuyos elementos trabajarán en coordinación con instancias estatales y federales para resguardar las inmediaciones del llamado Gigante de Acero, sede del encuentro entre las selecciones de Irak y Bolivia.

¿Dónde habrá presencia de tránsito?

La Dirección de Tránsito mantendrá elementos en avenidas clave como Pablo Livas, Benito Juárez, Eloy Cavazos, Lázaro Cárdenas, Las Torres y Las Américas, con el objetivo de agilizar la circulación antes, durante y después del evento.

20090bce-ab90-4788-830e-c50f7c3e7b1f.jpeg

Cierres viales programados

Como parte del operativo, se aplicará un cierre parcial de la avenida Azteca en sentido norte, desde Morones Prieto hasta el estadio, alrededor de las 18:00 horas, para facilitar el traslado de los autobuses de ambas selecciones.

Al finalizar el partido, se implementará un cierre total de la avenida Pablo Livas frente al recinto, con el fin de proteger a los aficionados durante su salida.

Medidas para desfogue vehicular

Asimismo, la avenida Las Torres operará en contraflujo con dirección al oriente, como parte de las estrategias para lograr un mejor desfogue vehicular en la zona.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y considerar estas medidas al planear sus traslados durante el desarrollo del encuentro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_26_at_7_45_38_PM_8e0a9b516e
Reportan saldo positivo tras primer juego de repechaje en NL
Whats_App_Image_2026_03_22_at_4_26_32_PM_cd0d3ba607
Arranca Adrián de la Garza temporada acuática en el Parque España
black_hawk_nuevoleon_1d77ff7d4b
Prepara Nuevo León patrullaje aéreo para partidos del Mundial
publicidad

Últimas Noticias

gasolina_eua_dolares_d06e8a33e0
Gasolina en EUA rebasa los US$4 por crisis en Medio Oriente
mundial_irak_bolivia_e0d2857b5e
Irak o Bolivia: Se define en Monterrey último boleto al Mundial
monorriel_movilidad_20aaac094e
Fortalece Nuevo León movilidad con monorriel de alta seguridad
publicidad

Más Vistas

detienen_menor_homicidio_hombre_san_pedro_fb62907130
Detienen a menor por muerte de hombre durante fiesta en San Pedro
fiscal_estatal_deslinda_mariana_rodriguez_caso_tia_paty_fe14d63638
Deslinda fiscal a Mariana Rodríguez y De Nigris de caso Tía Paty
Estadio_Azteca_18f59afd33
Muere aficionado en el Estadio Azteca tras caer de palco
publicidad
×