Anuncia Guadalupe operativo de seguridad por repechaje

Con un despliegue de policías y agentes de tránsito, el Gobierno de Guadalupe implementará un operativo de seguridad este martes con motivo del segundo partido de repechaje de la Copa FIFA 2026, que se llevará a cabo en el Estadio de Rayados.

El dispositivo contempla la participación de las 13 divisiones especializadas, cuyos elementos trabajarán en coordinación con instancias estatales y federales para resguardar las inmediaciones del llamado Gigante de Acero, sede del encuentro entre las selecciones de Irak y Bolivia.

¿Dónde habrá presencia de tránsito?

La Dirección de Tránsito mantendrá elementos en avenidas clave como Pablo Livas, Benito Juárez, Eloy Cavazos, Lázaro Cárdenas, Las Torres y Las Américas, con el objetivo de agilizar la circulación antes, durante y después del evento.

Cierres viales programados

Como parte del operativo, se aplicará un cierre parcial de la avenida Azteca en sentido norte, desde Morones Prieto hasta el estadio, alrededor de las 18:00 horas, para facilitar el traslado de los autobuses de ambas selecciones.

Al finalizar el partido, se implementará un cierre total de la avenida Pablo Livas frente al recinto, con el fin de proteger a los aficionados durante su salida.

Medidas para desfogue vehicular

Asimismo, la avenida Las Torres operará en contraflujo con dirección al oriente, como parte de las estrategias para lograr un mejor desfogue vehicular en la zona.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y considerar estas medidas al planear sus traslados durante el desarrollo del encuentro.

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