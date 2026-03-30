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Coahuila

Manolo Jiménez cuestiona la clausura en Río San Marcos

El gobernador de Coahuila advirtió sobre el impacto en los empleos y el turismo por el cierre del complejo en plena Semana Santa en Coahuila

  • 30
  • Marzo
    2026

La clausura del complejo turístico en el Río San Marcos, anteriormente conocido como Río Mezquites, fue cuestionada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien advirtió que la medida pone en riesgo cientos de empleos en plena temporada vacacional de Semana Santa.

El mandatario estatal señaló que la decisión tomada por autoridades federales afecta directamente al sector servicios en la Región Centro-Desierto, una zona que ya enfrenta dificultades económicas tras la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA). Indicó que este tipo de acciones impactan a familias que dependen del turismo como principal fuente de ingresos.

Explicó que previamente sostuvo una reunión en la Ciudad de México con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, donde se acordó establecer una mesa de trabajo para revisar la situación del sitio y evitar la clausura durante el periodo vacacional, con el objetivo de no afectar la economía local.

Sin embargo, afirmó que dicho acuerdo no fue respetado por funcionarios federales, quienes procedieron con la clausura pese al compromiso planteado en la reunión. Ante ello, el gobernador manifestó su preocupación por posibles fricciones entre autoridades y el sector privado, que, dijo, deben investigarse para determinar si influyeron en la decisión.

El mandatario informó que ya solicitó nuevamente la intervención de la titular de la Semarnat para que se retome el diálogo, se establezcan medidas correctivas y se permita la reapertura del sitio bajo condiciones que garanticen el cumplimiento de la normatividad ambiental sin afectar la actividad económica.

Advirtió que los periodos vacacionales como Semana Santa representan ingresos equivalentes a varios meses para cientos de familias de la región, por lo que insistió en la necesidad de privilegiar el empleo y alcanzar acuerdos que permitan equilibrar la protección ambiental con el desarrollo económico.

La reunión entre el gobernador y la secretaria federal tuvo como propósito coordinar una agenda de trabajo conjunta para impulsar proyectos sustentables en Coahuila, en medio de este conflicto que ha puesto en el centro del debate la operación turística en áreas naturales protegidas. 


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