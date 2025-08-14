Alcalde de Salinas Victoria se reúne con Luis Donaldo Colosio

El alcalde Raúl Cantú compartió en redes sociales un mensaje en el que destacó la importancia de planear el futuro político de la entidad y del país, tras recibir en el Municipio al senador por Nuevo León, Luis Donaldo Colosio.

“El futuro no se espera… se construye, planeando el 2027 para Nuevo León y el 2030 para México”, escribió Cantú en un comunicado.

Asimismo, señaló que el encuentro con Colosio Riojas busca fortalecer alianzas rumbo a los “grandes retos y oportunidades” que traerán los próximos años.

“Un gusto recibirte hermano Luis Donaldo Colosio Riojas, a seguir construyendo los cimientos… A darle puro pa’ delante”, agregó.

