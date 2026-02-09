Alertan por avistamiento de manada de coyotes en San Pedro

Vecinos de la colonia El Obispo, en el municipio de San Pedro Garza García, alertaron sobre el avistamiento de una manada de coyotes de más de cuatro ejemplares en la vía pública, lo que ha generado preocupación entre la comunidad.

De acuerdo con el reporte ciudadano, los animales han sido vistos en la calle Francisco Carvajal, donde desde hace varios días se detecta su presencia, principalmente durante la noche y madrugada, además de que se escuchan aullidos muy cerca de las viviendas.

La situación resulta especialmente delicada debido a que se trata de un paso altamente transitado por jóvenes, ya que en la zona se ubican una preparatoria y una secundaria, lo que incrementa el riesgo para estudiantes y peatones.

La persona que realizó el reporte informó que dio aviso a Protección Civil de San Pedro, sin embargo le señalaron que por el momento no podían intervenir, pese a que la presencia de los coyotes ha sido constante.

Ante este escenario, vecinos hacen un llamado a las autoridades municipales para que se implementen medidas preventivas, así como a la ciudadanía para extremar precauciones, evitar transitar solos durante la noche y no acercarse ni intentar ahuyentar a los animales, ya que podrían reaccionar de manera agresiva.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, pero la comunidad solicita atención antes de que ocurra algún incidente.

