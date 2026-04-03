Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2026_04_03_220248_e59756073a
Nuevo León

Refuerzan vigilancia en Santiago por vacaciones de Semana Santa

El alcalde hizo un llamado a la población a respetar la veda de fuego vigente, con el objetivo de reducir riesgos de incendios forestales en la zona

  • 03
  • Abril
    2026

Autoridades del municipio de Santiago, Nuevo León, reforzaron las acciones de prevención durante el periodo vacacional como parte del Operativo Semana Santa Segura 2026, con la instalación de filtros de seguridad en puntos estratégicos de acceso a la sierra.

Supervisan filtro de seguridad en carretera a Laguna de Sánchez

El presidente municipal, David de la Peña Marroquín, encabezó un recorrido de supervisión en el filtro ubicado en la Carretera a Laguna de Sánchez, a la altura del paraje conocido como La Nogalera, donde se brinda información preventiva a los visitantes.

En el lugar, personal de distintas corporaciones distribuye recomendaciones relacionadas con seguridad vial, protección civil y cuidado ambiental, especialmente ante la alta afluencia de turistas hacia la Sierra de Santiago.

Llaman a respetar veda de fuego en la sierra

Durante la supervisión, el alcalde hizo un llamado a la población a respetar la veda de fuego vigente, con el objetivo de reducir riesgos de incendios forestales en la zona.

“Estamos aquí en el filtro de La Nogalera, donde estamos entregando información de Conafor, Protección Civil y Seguridad para informarles sobre la veda de fuego y la prohibición de fogatas”, señaló.

Las autoridades recordaron que no está permitido encender fogatas ni ingresar con leña o carbón, debido a las condiciones de riesgo en la sierra durante esta temporada.

Recomendaciones para automovilistas y visitantes

Además de las medidas ambientales, también se emiten recomendaciones para quienes transitan por la carretera de montaña, en particular sobre el uso adecuado del vehículo en descensos.

Se exhorta a los conductores a utilizar el freno de motor al bajar de la sierra, con el fin de evitar accidentes y reducir el desgaste del sistema de frenado.

Refuerzan vigilancia en puntos turísticos

El municipio informó que todos los puntos turísticos, religiosos y de alta concentración cuentan con presencia de elementos de Seguridad, Protección Civil y Auxilio Vial, quienes brindan atención y apoyo a los paseantes.

Estas acciones forman parte del operativo integral implementado durante el periodo vacacional, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de habitantes como de visitantes en el municipio.

Las autoridades indicaron que mantendrán la vigilancia y los recorridos durante toda la Semana Santa para prevenir incidentes y atender cualquier situación de riesgo.

santiago 3.png


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_56_AM_29a6b4c3e0
Localizan cuerpo de hombre extraviado en presa El Cuchillo
nacional_bloqueos_agricultores_2ae2ddefcb
Llama Segob evitar bloqueos carreteros por parte de agricultores
image_3b8cccc71c
Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_3_13941398a9
Tigres rescata empate vs Chivas previo al Clásico Regio
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_56_AM_29a6b4c3e0
Localizan cuerpo de hombre extraviado en presa El Cuchillo
nl_samuel_japon_bc7f10dbcc
Refuerza NL lazos con Japón en encuentro con la Princesa Takamado
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×