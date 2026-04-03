Lleva Escobedo bienestar animal a colonia Palmiras
Durante la brigada, se ofrecieron de manera gratuita los servicios de vacunación antirrábica, desparasitación interna, tratamiento contra pulgas y garrapatas
- 03
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Abril
2026
Como parte de una política de bienestar integral que incluye a los animales de compañía, el Gobierno Municipal de Escobedo realizó con éxito la brigada “Huellas que Transforman” en la colonia Palmiras. El evento ofreció servicios veterinarios gratuitos tanto para mascotas con hogar como para animales en situación de calle.
Gran respuesta ciudadana
La jornada tuvo lugar en la Capilla María Desatanudos, donde desde las primeras horas del día, los vecinos se dieron cita con sus perros y gatos. Los asistentes demostraron una cultura de dueños responsables, trasladando a sus mascotas en transportadoras, correas y hasta bolsas ecológicas para asegurar su atención.
Durante la brigada, se ofrecieron de manera gratuita los servicios de vacunación antirrábica, desparasitación interna, tratamiento contra pulgas y garrapatas, así como baños garrapaticidas.
Compromiso con la salud pública
El Secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, y la Directora de Protección y Bienestar Animal, Wendy Rugerio, supervisaron personalmente las labores. Canales destacó que, por instrucciones del alcalde Andrés Mijes, estas brigadas se replicarán en diversos sectores del municipio.
“Estamos viendo una importante participación de la ciudadanía. Estas brigadas nos permiten fomentar el cuidado animal y atender tanto a mascotas con hogar como a aquellos que forman parte de la comunidad”, expresó el Secretario.
Solidaridad con animales comunitarios
Un aspecto destacado de la jornada fue la participación activa de los vecinos, quienes no solo llevaron a sus propias mascotas, sino que también trasladaron a perros y gatos comunitarios (callejeros) para que recibieran tratamiento, contribuyendo así a reducir riesgos sanitarios en la zona.
Con estas acciones, el Municipio de Escobedo reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas incluyentes donde el bienestar y la prosperidad alcancen a todos los integrantes de las familias, incluyendo a sus animales de compañía.
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