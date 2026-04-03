Lleva Escobedo bienestar animal a colonia Palmiras

Como parte de una política de bienestar integral que incluye a los animales de compañía, el Gobierno Municipal de Escobedo realizó con éxito la brigada “Huellas que Transforman” en la colonia Palmiras. El evento ofreció servicios veterinarios gratuitos tanto para mascotas con hogar como para animales en situación de calle.

Gran respuesta ciudadana

La jornada tuvo lugar en la Capilla María Desatanudos, donde desde las primeras horas del día, los vecinos se dieron cita con sus perros y gatos. Los asistentes demostraron una cultura de dueños responsables, trasladando a sus mascotas en transportadoras, correas y hasta bolsas ecológicas para asegurar su atención.

Durante la brigada, se ofrecieron de manera gratuita los servicios de vacunación antirrábica, desparasitación interna, tratamiento contra pulgas y garrapatas, así como baños garrapaticidas.

Compromiso con la salud pública

El Secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, y la Directora de Protección y Bienestar Animal, Wendy Rugerio, supervisaron personalmente las labores. Canales destacó que, por instrucciones del alcalde Andrés Mijes, estas brigadas se replicarán en diversos sectores del municipio.