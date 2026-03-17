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Nuevo León

Medio Ambiente atenderá denuncia contra pedrera Matrimar

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, aseguró que atenderá la denuncia de colectivos ambientalistas que piden la clausura de la pedrera

  • 17
  • Marzo
    2026

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, aseguró que atenderá la denuncia de colectivos ambientalistas que piden la clausura de la pedrera Matrimar, por afectaciones en la Reserva Estatal Sierra Picachos.

Fue después de un evento del Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM) cuando el funcionario informó que revisará la denuncia emitida este lunes públicamente por las asociaciones civiles y activistas.

Lozano explicó que aún no ha visto la denuncia, siendo que apenas llegó a su oficina, pero que se analizarán las quejas que presentan para realizar una nueva vista a la empresa extractora.

Asimismo, dijo estar dispuesto a participar en alguna de las reuniones junto a estos colectivos, pero que hasta ahora desconoce la realización de estas y que sería actuando bajo la ley.

“Como les digo, es atender la denuncia, atender la denuncia, conocerla apenas llegó a la oficina, vamos a ver cuáles son los puntos que vienen marcados en la denuncia y sobre eso poder hacer una nueva visita.

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“Yo desconozco cuál es la reunión a la que se está convocando, pero con mucho gusto. Lo que sí puedo entender es actuar siempre en el marco oficial y en el marco jurídico y lo que nos permite la ley a entender cuál es la denuncia y sobre esa denuncia poder actuar”, expresó el funcionario.

El pasado 16 de marzo, Info 7 dio a conocer dicha denuncia que expusieron los colectivos, entre los que se encontraba “Piensa Verde NL” por medio de una rueda de prensa.

Ahí señalaron el posible impacto de aproximadamente 2 millones 37,000 metros cuadrados (m2) por los trabajos de esta empresa, cifra que supera por 390,000 m2 lo que originalmente tiene autorizado en su Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

Las organizaciones también expresaron preocupación por posibles alteraciones en los escurrimientos naturales y en los mantos acuíferos que abastecen de agua a la urbe regia, al considerar que la modificación del terreno podría influir en los sistemas de recarga hídrica.

En la Sierra Picachos habitan especies consideradas bajo algún nivel de protección en la normatividad ambiental mexicana, entre ellas el oso negro, el ocelote y el águila real, incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Dichas afectaciones y más son parte de la denuncia que fue entregada a la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León y otras instancias federales, sin embargo, este documento será evaluado por la dependencia.


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