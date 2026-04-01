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Tamaulipas

Alertan por aumento de accidentes viales en Tamaulipas

El alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz señaló que la principal causa de estos hechos es la falta de pericia de los conductores, así como el exceso de velocidad

  • 01
  • Abril
    2026

Ante el grave incremento de accidentes automovilísticos en sectores céntricos de Reynosa, algunos con consecuencias mortales, autoridades municipales han comenzado a reaccionar para atender la problemática.

Señalan causas de los accidentes

El alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz señaló que la principal causa de estos hechos es la falta de pericia de los conductores, así como el exceso de velocidad, advirtiendo que la situación se ha vuelto preocupante por la frecuencia de los incidentes y la pérdida de vidas humanas.

“Son un peligro muchos para la sociedad, porque vemos que toda la semana hay personas chocando; en los últimos días hemos tenido muchísimas personas muertas, desgraciadamente, que es lo más importante, y por eso es importante que el ciudadano también sea consciente”, expresó.

Denuncian posibles irregularidades en licencias

En este contexto, el edil denunció posibles actos de corrupción en el proceso de expedición de licencias de conducir, al asegurar que uno de los requisitos fundamentales, como es el curso de manejo, no se estaría aplicando en todos los casos.

“Por ejemplo, hay mucha gente que saca una licencia y no toma un curso de manejo, y un requisito de la licencia es el curso de manejo. ¿Cómo le están haciendo para sacar una licencia si no han tomado un curso? Es una práctica que se ha llevado ahí por mucho tiempo; hemos visto personas que se brincan el curso y que tienen una licencia el día de hoy”, afirmó.

Sin embargo, estas acusaciones permanecen hasta ahora a nivel mediático, sin que se hayan anunciado acciones concretas o investigaciones formales por parte de las autoridades correspondientes.

Analizan percepción sobre alcoholímetros

En relación con los operativos antialcohol, Peña Ortiz planteó la posibilidad de someter estos retenes a consideración ciudadana, debido a la percepción negativa que existe en torno a ellos.

“La gente aquí en Reynosa siempre ha estado en contra de los alcoholímetros, porque piensan que es una medida recaudatoria en general, pero valdría la pena que ustedes evalúen socialmente cuál es la opinión general; siempre hemos tenido una referencia negativa hacia los alcoholímetros y en Reynosa nunca ha habido, a diferencia de otros municipios”, puntualizó.


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