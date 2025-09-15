Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Nuevo León

Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'

El gobierno del estado y los municipios celebrarán El Grito de Independencia este lunes por la noche en sus diferentes plazas, recordando las tradiciones

  • 15
  • Septiembre
    2025

El gobierno del estado y los municipios celebrarán El Grito de Independencia este lunes por la noche en sus diferentes plazas, recordando las tradiciones y teniendo elencos musicales estelares. 

Estos eventos se hacen previo a que los alcaldes realicen el acto protocolario en cada una de sus respectivas plazas municipales. 

Mientras que el gobernador Samuel García lo hace frente al Palacio de Gobierno en la Explanada de los Héroes.

MACROPLAZA

De los eventos más grandes es el que dará el Estado en la Macroplaza, llamado “Macro Fiesta Mexicana”, en donde a partir de las 6:00 de la tarde habrá exposición de ballet folklórico por parte del grupo Raíces del Tec de Monterrey. 

Posterior a eso, la música estará a cargo de artistas como Myriam Montemayor, La Treviñosa Banda Regia, Joss Favela y como acto principal la banda Duelo. 

La entrada para este evento en la Macroplaza es completamente gratuita.

SAN NICOLÁS

En el municipio de San Nicolás el festejo iniciará desde las 17:00 horas en la plaza principal Bernardo Reyes en donde participarán grupos como El Poder del Norte, la Tropicana de Beneta y comediantes como Los Chicharrines, la entrada también es gratuita. 

GUADALUPE

En Guadalupe habrá diferentes exposiciones de comida típica mexicana, baile folklórico y música en vivo a cargo de La Casetera, Sonora Dinamita, Paco Silva y su Tropa Colombiana. 

Esta fiesta mexicana será en la Plaza Principal de Guadalupe a partir de las 19:00 horas. 

APODACA

Apodaca tendrá tres eventos en diferentes zonas de su municipio, en Las Margaritas estarán Los Mier, Grupo Toppaz, en la Sona de Santa Rosa estará LMT, Arnulfo Jr y en la plaza Principal también estará La Casetera, Arnulfo Jr, Los Potrillo y Pega Pega. 

JUÁREZ

En el municipio de Juárez el evento comenzará a partir de las 18:00 horas y tendrá como estelar a Leandro Ríos, también se presentarán los grupos MAR-K2 y Dezigual.

La celebración también incluirá un espectáculo de mariachi, una banda regional y la presentación de un ballet folklórico infantil.  También habrá un espectáculo de video mapping, previo al acto protocolario del alcalde.

SAN PEDRO

 El municipio de San Pedro informó que celebrará el 215 aniversario del inicio de la Independencia la noche del lunes 15 de septiembre en la Plaza Juárez.

El evento iniciará a las 18:00 horas con actividades familiares y contará con un programa musical estelar encabezado por A.B. Quintanilla III, además de La Explosiva Sonora, el Mariachi Juventud, Grupo Destinado y el Folklore de las Casas de la Cultura. 

SANTA CATARINA

Para la celebración patria en el municipio de Santa Catarina tendrán la actuación musical de El Plan, además de La Morocha, Marcela Mistral. El evento comenzará a las 20:00 horas en la Torre Administrativa en el fraccionamiento Villa Las Huertas.

SANTIAGO

En la Plaza Ocampo del municipio de Santiago para celebrar el Grito de Independencia tendrán una noche mexicana con música en vivo de Raúl Hernández Jr., Grupo Sólido, Los de Alanís y Juanga Show a partir de las 18:30 horas.

ESCOBEDO

En la plaza principal del municipio de Escobedo a partir de las 19:00 horas se presentarán como parte de la noche mexicana en el programa musical los grupos Costumbre, Palomazo Norteño, Pasión Vallenata, Paco Silva y su tropa colombiana, y Ángel Segovia.

GARCÍA

Para la noche de El Grito, el municipio de García anunció como su artista estelar a Santa Fe Klan, en punto de las 19:00 en la plaza principal. 

También se presentarán Javier López y Conjunto Zaino.

Metro será gratuito por fiestas patrias 

Durante las fiestas patrias el acceso al metro será gratis para los ciudadanos que planeen asistir a El Grito en alguno de los municipios o a la Macro Fiesta Mexicana del gobierno del estado.

El servicio gratuito iniciará este lunes a las 14:00 de la tarde y terminará a las 2 de la mañana del martes, así lo informó Metrorrey a través de sus redes sociales. 

Hasta el momento, solo se ha informado que tanto el pasaje gratis, como la extensión de horarios será solo para el metro y no para otros transportes de Metrorrey como Tranmetro o Metrobus.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_5cd09f99b5
Invitan a entrega de testamentos gratuitos en Nuevo León
EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T105517_814_60510af94e
Anuncian medidas contra bandas de Haití tras masacre
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_5b74909128
Slim gana contrato para construir el tren Saltillo-Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T145916_749_bf395e13cd
Fiscalía Estatal busca frenar los retos virales en redes
AP_25258521354531_1_06e6dbf546
Trump exige a la Fed un recorte mayor de tasas de interés
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
historia_de_Correos_de_Mexico_bfd2515625
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a EUA
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
publicidad
×