Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'

El gobierno del estado y los municipios celebrarán El Grito de Independencia este lunes por la noche en sus diferentes plazas, recordando las tradiciones y teniendo elencos musicales estelares.

Estos eventos se hacen previo a que los alcaldes realicen el acto protocolario en cada una de sus respectivas plazas municipales.

Mientras que el gobernador Samuel García lo hace frente al Palacio de Gobierno en la Explanada de los Héroes.

MACROPLAZA

De los eventos más grandes es el que dará el Estado en la Macroplaza, llamado “Macro Fiesta Mexicana”, en donde a partir de las 6:00 de la tarde habrá exposición de ballet folklórico por parte del grupo Raíces del Tec de Monterrey.

Posterior a eso, la música estará a cargo de artistas como Myriam Montemayor, La Treviñosa Banda Regia, Joss Favela y como acto principal la banda Duelo.

La entrada para este evento en la Macroplaza es completamente gratuita.

¿YA ESTÁS LISTO? 🤠



Estamos a un día de hacer sonar la MacroFiesta Mexicana al ritmo de Duelo, Joss Favela, Myriam Montemayor, La Treviñosa Banda Regia y el Ballet Folklórico Raíces del Tec de Monterrey. 🇲🇽💃🏻🎶



¡Te esperamos en punto de las 6:00 p.m. en la Macroplaza! 🤩 pic.twitter.com/KgFYgGDx69 — El Gobierno de Nuevo León (@nuevoleon) September 14, 2025

SAN NICOLÁS

En el municipio de San Nicolás el festejo iniciará desde las 17:00 horas en la plaza principal Bernardo Reyes en donde participarán grupos como El Poder del Norte, la Tropicana de Beneta y comediantes como Los Chicharrines, la entrada también es gratuita.

🚧Comparte con tus vecin@s los cierres viales en San Nicolás por el tradicional Grito de Independencia 🇲🇽



🔴Sábado 13 de sept. 18:00 hrs 📍 C. Juárez

🔴Domingo 14 de sept. CIERRE VIAL COMPLETO hasta el 16 de sept. A las 12:00 hrs ⚠️ pic.twitter.com/KiYHkErkuD — Gobierno de San Nicolás (@GobSanNicolas) September 12, 2025

GUADALUPE

En Guadalupe habrá diferentes exposiciones de comida típica mexicana, baile folklórico y música en vivo a cargo de La Casetera, Sonora Dinamita, Paco Silva y su Tropa Colombiana.

Esta fiesta mexicana será en la Plaza Principal de Guadalupe a partir de las 19:00 horas.

Ven a gritar con nosotros: ¡Viva México! ¡Viva Guadalupe!



Nos vemos este lunes 15 de septiembre, en la Gran Fiesta Mexicana. ¡Te esperamos en la Plaza Principal! Habrá música en vivo, baile y mucho más, para celebrar la grandeza de ser mexicanos. 🎺🇲🇽🌄 pic.twitter.com/68iNCIQfBH — Guadalupe Gobierno Municipal (@municipiodegpe) September 15, 2025

APODACA

Apodaca tendrá tres eventos en diferentes zonas de su municipio, en Las Margaritas estarán Los Mier, Grupo Toppaz, en la Sona de Santa Rosa estará LMT, Arnulfo Jr y en la plaza Principal también estará La Casetera, Arnulfo Jr, Los Potrillo y Pega Pega.

⚠️AYÚDANOS A COMPARTIR⚠️



🚧 LUNES 15 de Septiembre CIERRES VIALES a partir de las 🕒 4:00 p.m.



🇲🇽Todo listo paracelebrar juntos el 215 Aniversario de la Independencia de México 🥳#Apodaca #CierreVial #FiestasPatrias #Septiembre #DíaDelGrito #Contigo pic.twitter.com/7wP653rQXN — Gobierno de Apodaca (@ApodacaOficial) September 14, 2025

JUÁREZ

En el municipio de Juárez el evento comenzará a partir de las 18:00 horas y tendrá como estelar a Leandro Ríos, también se presentarán los grupos MAR-K2 y Dezigual.

La celebración también incluirá un espectáculo de mariachi, una banda regional y la presentación de un ballet folklórico infantil. También habrá un espectáculo de video mapping, previo al acto protocolario del alcalde.

SAN PEDRO

El municipio de San Pedro informó que celebrará el 215 aniversario del inicio de la Independencia la noche del lunes 15 de septiembre en la Plaza Juárez.

El evento iniciará a las 18:00 horas con actividades familiares y contará con un programa musical estelar encabezado por A.B. Quintanilla III, además de La Explosiva Sonora, el Mariachi Juventud, Grupo Destinado y el Folklore de las Casas de la Cultura.

Celebra con nosotros el Grito de Independencia y disfruta de una noche inolvidable con la presentación de Mariachi Juventud.



📅 Lunes 15 de septiembre

🕕 De 6:00 p.m. a 12:30 a.m.

📍 Plaza Juárez – Casco Urbano

🅿️ Estacionamiento sin costo (4to piso)

🥳 Entrada gratuita pic.twitter.com/Q5JAP7H6dD — San Pedro (@SanPedroNL) September 13, 2025

SANTA CATARINA

Para la celebración patria en el municipio de Santa Catarina tendrán la actuación musical de El Plan, además de La Morocha, Marcela Mistral. El evento comenzará a las 20:00 horas en la Torre Administrativa en el fraccionamiento Villa Las Huertas.

SANTIAGO

En la Plaza Ocampo del municipio de Santiago para celebrar el Grito de Independencia tendrán una noche mexicana con música en vivo de Raúl Hernández Jr., Grupo Sólido, Los de Alanís y Juanga Show a partir de las 18:30 horas.

ESCOBEDO

En la plaza principal del municipio de Escobedo a partir de las 19:00 horas se presentarán como parte de la noche mexicana en el programa musical los grupos Costumbre, Palomazo Norteño, Pasión Vallenata, Paco Silva y su tropa colombiana, y Ángel Segovia.

GARCÍA

Para la noche de El Grito, el municipio de García anunció como su artista estelar a Santa Fe Klan, en punto de las 19:00 en la plaza principal.

También se presentarán Javier López y Conjunto Zaino.

Metro será gratuito por fiestas patrias

Durante las fiestas patrias el acceso al metro será gratis para los ciudadanos que planeen asistir a El Grito en alguno de los municipios o a la Macro Fiesta Mexicana del gobierno del estado.

El metro extenderá su horario hasta las 2:00 A.M.

No hay excusas para que no nos acompañes en esta noche inolvidable de la MacroFiesta Mexicana! Podrás cantar, bailar y celebrar al máximo. 🇲🇽🤩💪🏼 pic.twitter.com/bIyyVGYZsi — El Gobierno de Nuevo León (@nuevoleon) September 15, 2025

El servicio gratuito iniciará este lunes a las 14:00 de la tarde y terminará a las 2 de la mañana del martes, así lo informó Metrorrey a través de sus redes sociales.

Hasta el momento, solo se ha informado que tanto el pasaje gratis, como la extensión de horarios será solo para el metro y no para otros transportes de Metrorrey como Tranmetro o Metrobus.

Comentarios