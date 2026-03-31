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Nuevo León

Nuevo León espera lleno turístico en Semana Santa

Más de 136 mil visitantes y una ocupación superior al 60% impulsarán la actividad turística en todo el estado durante el periodo vacacional

  • 31
  • Marzo
    2026

El estado de Nuevo León se prepara para una intensa actividad turística durante la temporada de Semana Santa 2026, con proyecciones que apuntan a una alta afluencia de visitantes y una significativa derrama económica.

De acuerdo con estimaciones oficiales, se espera la llegada de más de 136 mil turistas, así como una ocupación hotelera superior al 60%. En términos económicos, la derrama proyectada supera los mil 300 millones de pesos, reflejando el dinamismo del sector en la entidad.

Atractivos clave impulsan visitas

Además del flujo de turistas hospedados, se prevé que más de 700 mil personas acudan a parques y sitios turísticos durante este periodo vacacional.

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Entre los puntos con mayor afluencia destacan el Parque Fundidora y el Parque Ecoturístico Cola de Caballo, reconocidos por su oferta recreativa y natural.

La secretaria de Turismo estatal, Maricarmen Martínez Villarreal, destacó que el estado llega a esta temporada con condiciones favorables para recibir a los visitantes.

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“Nuevo León llega a esta Semana Santa con una oferta turística sólida y en operación en todo el estado. Las proyecciones que tenemos hablan de un destino activo, con infraestructura preparada y con una diversidad de experiencias que permiten recibir a visitantes con distintos intereses”, señaló.


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