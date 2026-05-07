J Balvin y Ryan Castro estrenan album inspirado en mafia italiana

Los cantantes colombianos J Balvin y Ryan Castro unieron fuerzas en un proyecto que mezcla música urbana, referencias cinematográficas y códigos de lealtad inspirados en la mafia italiana. Este jueves, ambos artistas lanzaron ‘Omerta’, su primer álbum colaborativo, una producción que apuesta por una narrativa conceptual basada en la familia, el silencio y la supervivencia dentro de la industria musical.

El disco toma su nombre del término siciliano “omertà”, asociado al código de silencio utilizado históricamente por organizaciones mafiosas y popularizado en la cultura popular gracias a obras como ‘El padrino’, del escritor Mario Puzo.

De acuerdo con el equipo de prensa de los artistas, el álbum fue concebido como una representación de confianza y hermandad.

“En este universo, la confianza no se negocia, se asume; la familia no es metáfora, es estructura, y la música se vuelve el canal más honesto para narrar lo que no siempre puede decirse de frente”, señala el comunicado oficial.

Una producción con esencia de Medellín y sonidos urbanos

El proyecto reúne diez canciones que reflejan las raíces de ambos artistas en Medellín, ciudad considerada uno de los principales epicentros de la música urbana en Latinoamérica.

Los primeros adelantos del álbum fueron ‘Tonto’ y ‘Pal Agua’, temas que comenzaron a generar expectativa entre los seguidores del reguetón semanas antes del estreno oficial.

En la canción ‘Tonto’, J Balvin incluyó un momento personal al abrir el tema con la voz de su hijo Río, quien presenta la canción diciendo:

“Soy Godzilla y presento; Dj Snake, Sog, J Balvin, Ryan Castro, Latino gang”.

El tema central del disco es ‘Una a la vez’, una canción influenciada por el dancehall y ritmos caribeños que marca la identidad sonora del álbum desde los primeros minutos.

La producción también explora sonidos distintos dentro del género urbano. En canciones como ‘Dalmation’ aparecen sintetizadores y marimbas, mientras que ‘Melo’ combina dancehall con referencias al jugador de la NBA LaMelo Ball, figura de los Charlotte Hornets.

En ‘GWA’, donde participa el rapero estadounidense Eladio Carrión, ambos colombianos se inclinan por el trap, mientras que temas como ‘Medetown’, ‘Bengali’ y ‘Pal Agua’ apuestan por sonidos más frescos y veraniegos.

Sofía Vergara y actores colombianos participaron en la promoción

El lanzamiento de ‘Omerta’ comenzó a promocionarse hace aproximadamente un mes mediante un video cinematográfico que llamó la atención por su estética inspirada en películas de mafia.

En el promocional participaron la actriz colombiana Sofía Vergara, el actor Marlon Moreno, recordado por interpretar a un narcotraficante en la serie ‘El Capo’, además del propio Eladio Carrión y Valentina Ferrer, esposa de J Balvin.

La campaña visual reforzó el concepto del álbum, centrado en la lealtad, el poder y los vínculos personales dentro del entorno artístico.

‘Omerta’ cierra con una reflexión sobre la industria musical

La canción que da nombre al álbum funciona como cierre del proyecto y muestra una faceta más introspectiva de ambos artistas.

Producida por el colombiano SOG, la pieza aborda temas como la presión dentro del género urbano, la disciplina y la permanencia en la industria.

El equipo de prensa interpreta esa línea como una advertencia basada en la experiencia y en los desafíos que enfrentan los artistas dentro del medio musical.

El estreno de ‘Omerta’ llega mientras J Balvin continúa con su gira de estadios ‘Ciudad Primavera’, la cual ha recorrido varias ciudades de Colombia como Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga y Barranquilla. Su próximo concierto será el 9 de mayo en Cartagena de Indias.

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