Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
thumbnail_Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_c4c5f8b0a8_5302fa46ff
Nacional

Incendio en plaza de Los Mochis deja cinco muertos y 46 heridos

Testigos compartieron videos del interior de la plaza y del exterior, donde se podía observar una enorme columna de humo negro desde varios kilómetros

  • 07
  • Mayo
    2026

Autoridades informaron que al menos cinco personas fallecieron y otras 46 resultaron heridas luego de un incendio registrado este jueves en una plaza comercial en Los Mochis, Sinaloa, noroeste de México.

El vicefiscal de la zona norte del estado, Jesús Serrano, indicó a medios que el siniestro se inició cerca de las 14:00 horas y añadió que las labores de rescate y de inspección en la zona continúan en el lugar, y se inició la investigación para determinar las causas del fuego.

"Tenemos hasta el momento cuatro cuerpos visibles y nos avisan que viene en proceso uno más", dijo el vicefiscal, quien advirtió que no se puede dar una conclusión y que el procesamiento va a ser muy prolongado.

Al respecto de los heridos, Roy Navarrete, director de Protección Civil Sinaloa, comentó que la Secretaría de Salud se encarga de los lesionados, precisando que 20 personas fueron atendidas en el lugar y dadas de alta, mientras que 26 fueron trasladadas a distintos hospitales, de las cuales 17 se encuentran bajo atención médica.

Según testigos, el incendio supuestamente comenzó en una tienda de comida y se propagó rápidamente a otras tiendas y negocios.

En redes sociales, testigos compartieron videos del interior de la plaza y del exterior, donde se podía observar una enorme columna de humo negro desde varios kilómetros de distancia y cómo el incendio causó el caos y la caída de objetos en la plaza que se encuentra ubicada en el centro de la ciudad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

el_horizonte_info7_mx_84_2d280a02e4
Pospone Edén Muñoz concierto en Los Mochis tras incendio en plaza
HH_0_Nn_I8_Xk_AAF_Jsu_220255da71
Abaten a dos tras agresión armada contra federales en Culiacán
el_horizonte_info7_mx_79_8065aa7a81
Derrumbe de mina de oro deja al menos 15 muertos en Kenia
publicidad

Últimas Noticias

Rubi_3e6af8d2f1
Descubren enorme rubí de 11,000 quilates en Myanmar
EH_FOTO_VERTICAL_19_b8db6d8b0c
Christian Mbilli, el probable próximo reto de Canelo Álvarez
IMG_1046_437ce6ad34
Colaborarán Canirac, Conalep y Asociación de Esclerosis Múltiple
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×