Incendio en plaza de Los Mochis deja cinco muertos y 46 heridos

Autoridades informaron que al menos cinco personas fallecieron y otras 46 resultaron heridas luego de un incendio registrado este jueves en una plaza comercial en Los Mochis, Sinaloa, noroeste de México.

El vicefiscal de la zona norte del estado, Jesús Serrano, indicó a medios que el siniestro se inició cerca de las 14:00 horas y añadió que las labores de rescate y de inspección en la zona continúan en el lugar, y se inició la investigación para determinar las causas del fuego.

"Tenemos hasta el momento cuatro cuerpos visibles y nos avisan que viene en proceso uno más", dijo el vicefiscal, quien advirtió que no se puede dar una conclusión y que el procesamiento va a ser muy prolongado.

Al respecto de los heridos, Roy Navarrete, director de Protección Civil Sinaloa, comentó que la Secretaría de Salud se encarga de los lesionados, precisando que 20 personas fueron atendidas en el lugar y dadas de alta, mientras que 26 fueron trasladadas a distintos hospitales, de las cuales 17 se encuentran bajo atención médica.

Según testigos, el incendio supuestamente comenzó en una tienda de comida y se propagó rápidamente a otras tiendas y negocios.

En redes sociales, testigos compartieron videos del interior de la plaza y del exterior, donde se podía observar una enorme columna de humo negro desde varios kilómetros de distancia y cómo el incendio causó el caos y la caída de objetos en la plaza que se encuentra ubicada en el centro de la ciudad.

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