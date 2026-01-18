Podcast
Nuevo León

Fortalecen preparación de mujeres ante riesgos en Santa Catarina

Las sesiones buscan dotar a las participantes de conocimientos básicos y prácticos que les permitan actuar de manera adecuada ante accidentes

  • 18
  • Enero
    2026

Elementos de Protección Civil Jaguares pusieron en marcha un programa de capacitación dirigido a mujeres del municipio de Santa Catarina, enfocado en primeros auxilios y atención de situaciones de riesgo.

Las sesiones buscan dotar a las participantes de conocimientos básicos y prácticos que les permitan actuar de manera adecuada ante accidentes, emergencias médicas y escenarios que puedan poner en peligro la integridad de las personas.

Capacitación con enfoque preventivo

A través de estos cursos, las asistentes aprenden a identificar riesgos y a responder de forma oportuna mientras llega el personal especializado, fortaleciendo así la cultura de la prevención en la comunidad.

El titular de Protección Civil, Israel Contreras Vázquez, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia impulsada por la administración municipal para reforzar la seguridad ciudadana.

“La instrucción del alcalde Jesús Nava Rivera es continuar promoviendo programas de formación que ayuden a salvar vidas, fortalezcan la prevención y la seguridad, y al mismo tiempo permitan empoderar a las mujeres mediante el aprendizaje de habilidades esenciales”, señaló.

Técnicas clave para la atención de emergencias

Durante la capacitación, se abordan procedimientos fundamentales como técnicas de vendaje, atención inicial de quemaduras, reanimación cardiopulmonar (RCP) y desobstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño (OVACE).

Estos conocimientos permiten que las mujeres capacitadas puedan fungir como primeras respondientes en situaciones críticas, tanto en el hogar como en espacios públicos.

Más de mil mujeres beneficiadas

A lo largo de 2025, Protección Civil Jaguares impartió un total de 102 capacitaciones, con la participación de más de mil mujeres que adquirieron herramientas básicas para la atención de emergencias.

La administración municipal informó que este tipo de cursos continuará realizándose, con el objetivo de ampliar su alcance y beneficiar tanto a mujeres como a la población en general, reforzando la preparación comunitaria ante cualquier eventualidad.


