Nuevo León

Amparo impide detener a médico por muerte en cirugía: Fiscalía

El fiscal General de Justicia de Nuevo León informó que uno de los médicos señalados por la muerte de Jaqueline Yamileth Briones Torres cuenta con un amparo

El fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores, dio a conocer que uno de los doctores señalados por su presunta responsabilidad en la muerte de Jaqueline Yamileth Briones Torres, de 25 años, cuenta con un amparo que impide ser detenido. 

La joven falleció en agosto pasado tras someterse a una cirugía estética en el Edificio Médico de Especialidades, ubicado sobre la avenida Hidalgo, en la colonia Obispado de Monterrey.

“Sí hay avances. El doctor está bajo los efectos de una suspensión de un amparo y se está votando ese proceso”, explicó el fiscal al término de la reunión de seguridad celebrada en Palacio de Gobierno.

Flores añadió que la Fiscalía trabaja para revertir o denegar dicho amparo y así proceder con la detención del médico. 

“Es un procedimiento en el que, como un medio de defensa, tiene una suspensión en la que no puede ser detenido”, precisó.

La última actualización del caso había ocurrido el pasado 10 de septiembre, cuando el propio fiscal dio a conocer que se buscaba a dos doctores y tres enfermeras que participaron en el procedimiento estético y que ya existía una carpeta de investigación judicializada.

De acuerdo con los peritajes forenses, la joven originaria de Saltillo, Coahuila, presentaba laceraciones en los pulmones y el hígado, lesiones que derivaron en una hemorragia interna y posteriormente un paro respiratorio.

El dictamen médico concluyó que los daños internos correspondían a una presunta negligencia médica.


