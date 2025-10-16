Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_16_at_5_49_15_PM_02f643e39d
Nuevo León

Amplían contraflujo en Leones; se extiende hasta Monte Everest

Este plan tiene el objetivo de agilizar el tráfico y reducir tiempo de traslado, ya que esta avenida es una de las más transitadas de esta zona en Monterrey

  • 16
  • Octubre
    2025

El municipio de Monterrey amplió el carril de contraflujo en la avenida Paseo de los Leones, el cual ahora se extenderá hasta la avenida Monte Everest en dirección al poniente de la ciudad. 

Esto con el objetivo de agilizar el tráfico y reducir tiempo de traslado, ya que esta avenida es una de las más transitadas de esta zona en Monterrey. 

El contraflujo comienza desde Octava avenida y se extiende hasta la avenida Monte Everest a la altura de la colonia Cumbres Medeira. 

Ahora, el carril contará con 4 kilómetros adicionales sumando un total de 7 kilómetros de longitud. 

El alcalde de Monterrey, Adrián de La Garza, explicó que el horario de operación del contraflujo se ajustará. 

Y a partir de este jueves estará habilitado de las 17:00 a 21:00 horas.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 5.49.31 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25281090687991_5fcfb2040a
Rescatan a 900 excursionistas del Everest tras tormenta de nieve
Whats_App_Image_2025_10_03_at_7_21_51_PM_4_a8bf0c0f1c
Abre Monterrey uno de los primeros altares de muertos de 2025
9372e212_cd90_443f_a75d_cc2db259d78d_f0ed851f47
Presenta Monterrey por primera vez un altar de muertos inmersivo
publicidad

Últimas Noticias

estadio_xolos_mundial_96c164d3ff
Estadio de Xolos será Centro de Entrenamiento rumbo al Mundial
arqueologos_e4fcd9d0e5
Hallan fortaleza prehistórica de más de 6,000 años de antigüedad
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T142203_523_007d775244
Invitan al Pabellón DIF Tamaulipas instalado en la Feria
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×