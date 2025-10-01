Presenta Monterrey por primera vez un altar de muertos inmersivo

El municipio de Monterrey presentó por primera vez el tradicional altar de muertos en una modalidad inmersiva, ofreciendo un recorrido sensorial y tecnológico por la historia y memoria de la ciudad, en el Pabellón Cultural.

La Dirección de Turismo es Cultura, en colaboración con la Facultad de Artes Visuales (FAV) de la UANL instaló esta ofrenda de grandes dimensiones, la cual busca que el visitante se sienta parte de la historia.

Para ello, utilizó recursos como proyecciones, sonido ambiental, iluminación y aromas, trascendiendo la simple observación para ofrecer una vivencia "sensorial".

La obra, con más de 260 metros cúbicos, es creación del maestro Andrés González, reconocido diseñador de altares.

En la inauguración, González explicó que el altar está inspirado en la clásica canción "Monterrey de mis amores" y recrea una visión nostálgica de la antigua Plaza Zaragoza.

Para lograr este efecto inmersivo, se intervino por completo la sala 360 del Pabellón Cultural, ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, transformando el espacio del techo al suelo.

La producción contó con la colaboración de medio centenar de alumnos del programa “Estancias de Producción Artística” de las tres licenciaturas de la FAV.

Los asistentes podrán disfrutar de un video mapping que rinde tributo a icónicas personalidades de Monterrey ya fallecidas, incluyendo a figuras legendarias como Piporro, Pipo, Cepillín y Celso Piña.

En la ceremonia de apertura estuvieron presentes Silvia Nancy García, directora de Turismo es Cultura de Monterrey, y Ana Guzmán Medrano, Directora de la Facultad de Artes Visuales, junto con otros funcionarios y académicos.

La muestra estará abierta al público de forma gratuita de lunes a domingo, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, invitando a todos los regiomontanos a conmemorar el Día de Muertos de una manera innovadora y emotiva, informó el municipio.

