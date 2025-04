Ampliará Monterrey consulta a reglamentos por un mes

Ante las inquietudes por el plan de reformas a los reglamentos de Construcciones, Zonificación y Uso de Suelo, y de Protección Ambiental e Imagen Urbana, el Municipio de Monterrey planea ampliar la consulta pública por un mes más.

El secretario del Ayuntamiento, César Garza, aclaró que la intención sigue siendo darle más facultades al secretario de Desarrollo Urbano Municipal para abatir el rezago de permisos de forma más expedita y desburocratizar procesos.

Reconoció que ha habido controversias.

"Este paquete de reformas ha sido, por supuesto, tergiversado y en algunos casos, por falta de información, malinterpretado", aseguró.

Aseveró que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) está establecido en la ley estatal, de modo que un reglamento municipal no puede eliminarlo.

Incluso, dijo, el propio gobernador Samuel García reconoció públicamente que el Estado tiene retrasos en la expedición de la MIA y que ajustarían el trámite, en cuya autorización se demora meses e incluso años.

Por eso, con la intención de avanzar en los trámites, lo que el Municipio de Monterrey propone es emitir permisos condicionados a la obtención de la MIA.

"Y dejar claramente en manos del Estado que abata el rezago que ellos han generado por la expedición de este documento", sostuvo.

Ante eso, en la sesión del Cabildo del 28 de abril, el alcalde Adrián de la Garza planteará ampliar el período de consulta por un mes más y que se organicen mesas de trabajo para darle a los vecinos la seguridad.

"El objetivo es abatir el rezago que se ha generado por una carga excesiva burocrática que no depende del Municipio, y que nos tiene supeditados a autorizaciones del gobierno estatal", expresó.

"Por supuesto, si alguien ha sido claro en decir que no se van a autorizar desarrollos que vengan a agravar la situación ambiental, la factibilidad de servicios, como el de drenaje o agua, o los temas de movilidad, ha sido el alcalde Adrián de la Garza. No tenemos ninguna prisa, no es un albazo", declaró.

