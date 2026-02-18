Podcast
Andres_mijes_archivo_8c74c35dad
Nuevo León

Andrés Mijes plantea estrategia metropolitana para Mundial 2026

Mijes subrayó que el Mundial 2026 no debe entenderse como un evento temporal, sino como un proyecto estratégico de largo alcance

  • 18
  • Febrero
    2026

Durante la presentación del Comité Coordinador Nuevo León rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el alcalde Andrés Mijes convocó a fortalecer una coordinación metropolitana real que permita proyectar a la entidad con orden, planeación y resultados concretos.

En su carácter de Presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, y ante representantes de los tres órdenes de gobierno y directivos de la FIFA, el edil señaló que la justa internacional representa una oportunidad histórica para transformar retos comunes en beneficios duraderos para las próximas generaciones.

Un legado que trascienda el torneo

Mijes subrayó que el Mundial 2026 no debe entenderse como un evento temporal, sino como un proyecto estratégico de largo alcance.

“No estamos formando solo un comité, estamos consolidando un equipo que asume el Mundial como una oportunidad para proyectar a la Zona Metropolitana de Nuevo León al mundo con planeación y resultados”, expresó.

Asimismo, enfatizó que lo que se construya rumbo al Mundial debe permanecer por décadas, generando impactos sostenibles más allá del evento deportivo.

Empleo, inversión y desarrollo con enfoque social

El alcalde indicó que el trabajo coordinado debe traducirse en más empleos, mayor atracción de inversiones y desarrollo con justicia social, en alineación con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“El Mundial debe dejar una generación más preparada, una metrópoli mejor articulada y un Nuevo León más competitivo”, puntualizó.

Escobedo se suma con agenda internacional

Desde Escobedo, el munícipe informó que el municipio ya forma parte de esta estrategia global mediante iniciativas como el festival “Goles de Cabeza”, que integra fútbol, cultura, educación e identidad bajo un enfoque metropolitano.

El festival iniciará el próximo 23 de febrero y sus actividades podrán consultarse a través de las redes sociales oficiales del Municipio.

Finalmente, Mijes convocó al Comité a trabajar en “tres líneas”: defender la reputación internacional del Estado, organizar con inteligencia y actuar con visión estratégica, con el objetivo de consolidar un Nuevo León preparado para el escenario global.


