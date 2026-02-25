Reacciona Cadereyta: empieza a bachear Carretera a Reynosa

Tras el reportaje de El Horizonte, el municipio de Cadereyta inició este miércoles la repavimentación de dos kilómetros de la Carretera a Reynosa, que por mucho tiempo ha acumulado daños como baches, grietas y camellones destruidos.

La reparación durará tres semanas y se hará en ambos sentidos de la vialidad.

Esto ocurre luego de que El Horizonte lo expuso este miércoles, y también durante el 2024.

Rehabilitan conexión estratégica para Nuevo León

Al reconocer que se trata de una conexión terrestre estratégica para Nuevo León, el municipio comenzó la rehabilitación de la Carretera Libre a Reynosa que desde hace años está afectada por baches, grietas y daños en cordones y camellones.

La tarde de este miércoles, el alcalde de filiación emecista, Carlos Rodríguez “El Cuate”, llegó con maquinaria pesada como camiones de volteo, pipas, asfaltadoras y aplanadoras, y manos a la obra.

El edil informó que se trabajará en la mejora de los acotamientos en beneficio de los miles de automovilistas que transitan diariamente por ahí para ir a los Estados Unidos o los jimeneses que también la usan para sus actividades cotidianas.

En un video, Rodríguez detalló que se reparará un tramo de dos kilómetros, por ambos sentidos, a la altura de la Colonia Ingenieros, desde el restaurante La Victoria hasta donde empieza la disyuntiva entre las carretera de cuota y la libre a Reynosa.

“Vamos a rehabilitar aproximadamente dos kilómetros de pavimento: es una gran noticia para nuestra gente de Cadereyta y para quien nos visita, porque después de muchos años hubo alguien que en verdad se interesó por gestionar para poder que tengamos una vialidad como debemos de tener los jimenenses y sobre todo quienes nos visitan”, detalló.

Trabajos a cargo de la REA

La acción se dio luego de que El Horizonte publicó este miércoles que el tramo municipalizado de la Carretera a Reynosa, en Cadereyta, lucía como “zona de bombardeo” debido a tantos baches, grietas e infraestructura dañada.

Esto ya se había expuesto desde principios del 2024 y aunque se hizo el compromiso por parte del exalcalde panista, Cosme Leal, nunca se concretó la reparación.

En cambio, este miércoles Rodríguez primero fue al Palacio de Gobierno estatal a gestionar los apoyos y luego por la tarde llegó con la maquinaria.

En su mensaje, dijo que los trabajos correrán a cargo de la Red Estatal de Autopistas (REA) y el municipio sólo gestionó la obra.

“Me encuentro ubicado aquí en la Carretera de Libramiento, justamente frente a la colonia de los Ingenieros. Estoy contento de anunciarles y agradecerle a nuestro gobernador, Samuel García, a mi gran amigo, Felipe Flores, de la REA, por escuchar nuestra gestión de hace unos días donde pedíamos poder rehabilitar esta arteria tan importante para las personas que nos visitan de diferentes puntos del área metropolitana, incluso de la gente que viene a la frontera”, indicó.

Los trabajos concluirán a finales de abril, por lo que sí estarían listos antes del Mundial FIFA que inicia en junio próximo.

“Las máquinas ya se encuentran en sitio y decirle a la ciudadanía que seguimos ocupados y preocupados por tener un Cadereyta diferente, un Cadereyta del que en verdad se sienta orgullosa nuestra gente", comentó.

Señalan omisión de exalcalde

En el deterioro de la Carretera tiene responsabilidad el exalcalde de ese municipio, el panista Cosme Leal, pues durante su trienio nunca reparó la vía.

Cuando se evidenció la problemática en su momento, Leal dijo que pediría el apoyo del estado pues a la Red Estatal de Autopistas le había prometido la rehabilitación de este “tramo de terror”, pero incumplió.

Al respecto, Rodríguez dijo que él logró en año y medio lo que no se pudo por años.

“Serán dos kilómetros por ambos cuerpos de esta vialidad tan importante, que mucha gente lo había pedido y que nosotros, a un año y cinco meses de gestión, ya lo vamos a cumplir", expuso. “Muy agradecido con nuestro gobernador el doctor Samuel García, van a ser más o menos dos o tres semanas de trabajo, les pido que tengan mucha, mucha paciencia, serán trabajos de bacheo profundo y recarpeteo en su oportunidad”, afirmó.

