Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Mariana_Rodriguez_4a34596599
Nuevo León

Reactiva Mariana críticas contra Adrián por caso Next Energy

Rodríguez asegura que, a pesar de la vigencia del contrato, 'no han construido ni puesto la primera piedra' de la planta comprometida

  • 18
  • Febrero
    2026

A través de sus plataformas digitales, Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León y excandidata a la alcaldía de Monterrey, lanzó una dura crítica contra el actual edil Adrián de la Garza, retomando las acusaciones sobre el polémico contrato de Next Energy que ella misma denunció durante la campaña de 2024.

“Siento decir que se los dije, pero se los dije una y otra vez, para Adrián el gobierno de Monterrey es un negocio, el caso de Next Energy es sólo un ejemplo de su corrupción y sobre todo, de su cinismo”, señaló Rodríguez.

Señalamientos sobre presunto fraude

La funcionaria estatal detalló los puntos críticos de lo que considera un fraude a la hacienda municipal de Monterrey

El contrato asciende a más de $7,000 millones de pesos. El contrato original estipulaba la construcción de una planta eólica en el municipio de Cerralvo para abastecer a la capital.

También indicó en el video que el municipio pagaría $18 millones de pesos mensuales por una energía que no recibe.

Rodríguez asegura que, a pesar de la vigencia del contrato, "no han construido ni puesto la primera piedra" de la planta comprometida.

Recuerda que el acuerdo está pactado a 30 años, lo que compromete las finanzas de las próximas décadas.

"No es posible que Monterrey esté pagando algo que no está recibiendo", sentenció Rodríguez, instando a los ciudadanos a compartir la información para "conocer la verdad" sobre el caso.

Postura del alcalde

En el video difundido por la titular de Amar a Nuevo León, se contrastan las acusaciones con declaraciones previas de Adrián de la Garza.

El alcalde ha defendido el proyecto argumentando que el programa fue reconocido internacionalmente en Washington. Su gestión recibió galardones por la visión de este modelo energético.

A pesar de los reconocimientos que alega el alcalde, el cuestionamiento central de Rodríguez persiste: la planta no existe y el pago se sigue efectuando.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tren_pasajeros_mty_laredo_saltillo_b05d59007a
Reportan avances del Tren del Norte; Monterrey concentra el reto
Whats_App_Image_2026_02_19_at_12_47_49_AM_191dec4d9b
Borregos del Tec de Monterrey… ¡Imparten ‘cátedra’!
Whats_App_Image_2026_02_19_at_12_42_58_AM_bcb49ac388
Es Sergio Canales el jugador de Rayados con más goles
publicidad

Últimas Noticias

AP_26041043021034_9951ad9d06
Qué equipos podrían ser el rival de los 49ers en México
reforma_electoral_sheinbaum_martes_5ab93f83e0
Reforma electoral se presentará el 24 de febrero: Gobierno
tamales_fentanilo_sheinbaum_e7d4cef525
Ordena Sheinbaum investigar caso de tamales con fentanilo
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×