Reactiva Mariana críticas contra Adrián por caso Next Energy

A través de sus plataformas digitales, Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León y excandidata a la alcaldía de Monterrey, lanzó una dura crítica contra el actual edil Adrián de la Garza, retomando las acusaciones sobre el polémico contrato de Next Energy que ella misma denunció durante la campaña de 2024.

“Siento decir que se los dije, pero se los dije una y otra vez, para Adrián el gobierno de Monterrey es un negocio, el caso de Next Energy es sólo un ejemplo de su corrupción y sobre todo, de su cinismo”, señaló Rodríguez.

Señalamientos sobre presunto fraude

La funcionaria estatal detalló los puntos críticos de lo que considera un fraude a la hacienda municipal de Monterrey

El contrato asciende a más de $7,000 millones de pesos. El contrato original estipulaba la construcción de una planta eólica en el municipio de Cerralvo para abastecer a la capital.

También indicó en el video que el municipio pagaría $18 millones de pesos mensuales por una energía que no recibe.

Rodríguez asegura que, a pesar de la vigencia del contrato, "no han construido ni puesto la primera piedra" de la planta comprometida.

Recuerda que el acuerdo está pactado a 30 años, lo que compromete las finanzas de las próximas décadas.

"No es posible que Monterrey esté pagando algo que no está recibiendo", sentenció Rodríguez, instando a los ciudadanos a compartir la información para "conocer la verdad" sobre el caso.

Postura del alcalde

En el video difundido por la titular de Amar a Nuevo León, se contrastan las acusaciones con declaraciones previas de Adrián de la Garza.

El alcalde ha defendido el proyecto argumentando que el programa fue reconocido internacionalmente en Washington. Su gestión recibió galardones por la visión de este modelo energético.

A pesar de los reconocimientos que alega el alcalde, el cuestionamiento central de Rodríguez persiste: la planta no existe y el pago se sigue efectuando.

