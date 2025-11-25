Cerrar X
Nuevo León

Anuncia Escobedo cierre temporal por obras en Triángulo Norte

A partir de este miércoles se realizará el cierre temporal del entronque de las carreteras Colombia y Monclova para continuar con las obras

  • 25
  • Noviembre
    2025

El Gobierno Municipal de Escobedo informa que por motivo de la continuación de la obra  Distribuidor Vial Triángulo Norte, a partir de este miércoles se realizará el cierre temporal del entronque de las carreteras Colombia y Monclova para continuar con los trabajos programados de colocación de pavimento hidráulico.

Con el objetivo de mantener la circulación y reducir afectaciones a los automovilistas que transitan de norte a sur por la carretera a Colombia, se habilitará una adecuación vial que permitirá el flujo continuo durante el periodo de trabajos.

La intervención iniciará este miércoles a la altura de La Rotonda, donde se colocarán 3,200 metros cuadrados de pavimento hidráulico como parte de las obras de modernización.

Como ruta alterna, se habilitará una vía paralela a la existente, los automovilistas que circulen por carretera a Colombia en sentido norte-sur deberán continuar hasta el punto de San José de Los Sauces. Quienes se dirijan hacia la zona del Moll del Yonkee deberán girar a la izquierda en ese punto para incorporarse nuevamente a la ruta habitual.

Esta mejora tiene como propósito garantizar una superficie de rodamiento más resistente y segura para los vehículos de carga y particulares que diariamente Utilizan esta conexión regional.

Estas labores forman parte de la siguiente etapa del proyecto integral del Distribuidor Vial Triángulo Norte, infraestructura estratégica que optimizará la movilidad urbana de Escobedo y fortalecerá la conectividad con los municipios del norte del Estado, mejorando desplazamientos, reduciendo tiempos de traslado y brindando mayor seguridad vial.

Se agradece la comprensión de la ciudadanía e invita a conducir con precaución en la zona intervenida durante el cierre temporal y estar atentos a las redes sociales del Municipio de Escobedo para conocer las rutas alternas. 


