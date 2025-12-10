Podcast
Nuevo León

Anuncian cierres viales alrededor de la Basílica de Guadalupe

La medida busca garantizar la seguridad de los miles de fieles católicos que se darán cita en el templo y se aplicará a partir de las 7:00 horas de este jueves

  • 10
  • Diciembre
    2025

Con motivo de la masiva afluencia de feligreses al Santuario de la Virgen de Guadalupe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey implementará un operativo especial de vialidad que contempla el cierre de calles aledañas a la Basílica.

La medida busca garantizar la seguridad de los miles de fieles católicos que se darán cita en el templo y se aplicará a partir de las 7:00 horas de este jueves 11 de diciembre, manteniéndose activo durante todo el viernes.

Calles Cerradas y Alternativas Viales

Ante el inminente incremento de visitantes, las calles que rodean la Basílica de Guadalupe serán cerradas a la circulación. La autoridad municipal exhorta a los conductores a tomar sus debidas precauciones y utilizar las siguientes rutas alternas:

Rutas Alternas al Sur

Opción 1: Los automovilistas podrán tomar la calle Guanajuato, dar vuelta al poniente por 16 de Septiembre, continuar por Querétaro y seguir por Nueva Independencia al oriente.

Opción 2: Si circulan por San Luis Potosí, deberán girar por 5 de Febrero al oriente, seguir por Tamaulipas al sur y tomar Tepeyac al poniente.

Rutas Alternas al Norte

Si circulan por Jalisco, deberán doblar por Tepeyac al poniente, seguir por Zacatecas y tomar luego 5 de Febrero al oriente.

Quienes transiten por Juan Pablo Segundo (antes Castelar), deberán dar vuelta en Nuevo León hasta 16 de Septiembre al poniente.

Así puedes agilizar la circulación

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hace un llamado a la ciudadanía para que coopere con las autoridades y siga las siguientes indicaciones:

  • Manejar con precaución y disminuir la velocidad.
  • Evitar estacionarse en lugares prohibidos.
  • Evitar la zona de la Basílica si no se dirige a ella.
  • De ser posible, acudir en transporte público para reducir la carga vehicular.
  • Hacer caso en todo momento a las indicaciones de los oficiales de Tránsito de Monterrey.

Se recomienda a los ciudadanos planificar sus traslados con antelación debido a las afectaciones viales que se presentarán durante estos días.


