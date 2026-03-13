Prepara Nuevo León patrullaje aéreo para partidos del Mundial

Nuevo León continúa participando en las reuniones nacionales e internacionales rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y por primera vez esta semana autoridades de México, Estados Unidos y Canadá sostuvieron una reunión trilateral en Washington para coordinar la seguridad que se implementará.

El secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, informó que el encuentro permitió avanzar en los preparativos para proteger a los asistentes.

“En cuanto al tema de Mundial seguro, esta semana los gobierno de México, Estados Unidos y Canadá realizaron en Washington la primera reunión trilateral sobre la cooperación de la seguridad de grande eventos como parte de los preparativos para garantizar durante la copa mundial FIFA 2026”, especificó el secretario de seguridad, Gerardo Escamilla.

A la reunión acudió el director del C5 estatal, Jorge Ron Cárdenas.

“La delegación mexicana incluyó representantes federales, locales y por nuestra parte, acudió el director general del C5 Jorge Ron Cardenas. El encuentro permitió intercambiar experiencias, analizar riesgos y fortalecer la coordinación internacional entre los tres países anfitriones para realizar de forma segura el mundial 2026”, agregó Gerardo Escamilla.

En paralelo a la coordinación internacional, en Nuevo León se trabaja en el entrenamiento de vuelos de vigilancia que formarán parte del operativo de seguridad durante los partidos del Mundial, incluso desde los partidos de repechaje.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ejército Mexicano, dentro del Plan Kukulkán, la estrategia federal para blindar el Mundial.

“Estamos trabajando en relación con la Defensa y el plan Kukulkán para tener unos sobrevuelos de vigilancia en coordinación con la Fuerza Aérea del Ejército y Fuerza Civil donde podamos tener patrullajes aéreos durante los partidos, incluso ya durante estos partidos de repechaje”, dijo.

Además del componente de seguridad aérea, el estado también prepara un esquema especial de atención médica para los días en que haya partidos en la zona metropolitana de Monterrey.

Las autoridades trabajan en coordinación con la Unidad de Medicina Táctica, Fuerza Civil y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

“Estamos trabajando mucho con la Unidad de Medicina Táctica para poder tener capacidades cualquier tipo de incidentes donde la ciudadanía requiera el apoyo médico y estamos haciendo ahorita la colaboraciones con las unidades del CRUM, sobre todo con traslados aéreas de Fuerza Civil, entonces estamos mejorando nuestras capacidades”, dijo.

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