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Nuevo León

Arranca Adrián de la Garza temporada acuática en el Parque España

Las familias regiomontanas podrán disfrutar de las instalaciones en un horario de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas

  • 22
  • Marzo
    2026

Con la meta de superar la asistencia de 320 mil personas registrada el año pasado, el alcalde Adrián de la Garza inauguró de manera oficial la Temporada Acuática 2026, anunciando que el acceso a las albercas municipales será completamente gratuito durante todo el periodo.

Acompañado por su esposa y presidenta del DIF, Gaby Oyervides, así como por integrantes de su gabinete y legisladoras, el edil regio supervisó la operatividad en el Parque España, punto de partida para la apertura simultánea de los cuatro balnearios municipales: España, Tucán, Aztlán y Monterrey 400.

Acceso gratuito y fechas de operación

La gratuidad en el acceso estará vigente desde este 21 de marzo y hasta el próximo 20 de septiembre.

Las familias regiomontanas podrán disfrutar de las instalaciones en un horario de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, informaron las autoridades municipales.

Tan solo en la jornada de apertura, se contabilizó una afluencia inicial de casi mil 500 personas distribuidas en las cuatro sedes, donde disfrutaron de espectáculos infantiles, lucha libre, juegos inflables y rifas.

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Operativo de seguridad y supervisión

Durante el recorrido, el alcalde constató el despliegue de salvavidas capacitados, así como de elementos de Protección Civil y la Policía Municipal para salvaguardar la integridad de los usuarios.

Normas de ingreso a los balnearios

Por su parte, el Secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, enfatizó las normas de ingreso.

“Por seguridad no pueden traer artículos metálicos u objetos de vidrio, pero sí se permite ingresar comida y bebidas no alcohólicas”, puntualizó Salinas.

Autoridades presentes en la inauguración

En el evento estuvieron presentes los secretarios Marcelo Segovia (Administración) y Rafa Ramos (Participación Ciudadana); los directores Ivonne Álvarez (DIF) y Ricardo de la Rocha (Salud); así como la diputada federal Anita González y las legisladoras locales Lorena de la Garza y Bety Garza.

 


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