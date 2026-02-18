Podcast
Nuevo León

Anuncian ampliación de vacuna contra sarampión en Santa Catarina

Santa Catarina, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció la ampliación de la campaña de vacunación contra el sarampión

  • 18
  • Febrero
    2026

El Gobierno de Santa Catarina, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció la ampliación de la campaña de vacunación contra el sarampión y otras enfermedades hasta el mes de abril, mediante jornadas y módulos instalados en distintos puntos del municipio.

El alcalde Jesús Nava Rivera señaló que el objetivo es reforzar la prevención y ampliar la cobertura, facilitando el acceso a las dosis a través de módulos fijos, brigadas escolares y esquemas Drive Thru en zonas estratégicas.

Jornadas en febrero

Para finales de febrero se instalará un módulo de vacunación para personal de salud en la Clínica Municipal Santa Catarina.

El 25 de febrero se llevará a cabo el programa “Salud en mi infancia” en el Jardín de Niños Gloria Teresa García Lucio, en la colonia Residencial Santa Catarina.

El 26 se realizará una Feria de Salud en la Secundaria 75, ubicada en la colonia Cima de las Mitras, y el 27 se desarrollará una Macrobrigada en la Cancha Robles, frente al Basilio Navarro.

Actividades programadas en marzo

Del 2 al 6 de marzo se habilitará un módulo Drive Thru en el cruce de Pamplona y Madrid, en la colonia Puerta Mitras, a un costado del parque lineal.

El 3 de marzo se instalará un módulo en Paseo Santa Catarina, en el marco del Día Mundial contra la Obesidad.

El 11 de marzo el programa “Salud en mi infancia” llegará a la Estancia Brilla Sol, en Villas del Mirador.

Del 17 al 20 habrá Drive Thru en el estacionamiento de Plaza Las Palmas, y el 27 de marzo se realizará una Macrobrigada en la Unidad Deportiva Vado Montaña.

Continuidad en abril

Las jornadas continuarán el 15 de abril con “Salud en mi infancia” en el Jardín de Niños Pablo A. de la Garza, en la colonia Los Portales.

Del 20 al 24 de abril se habilitará un Drive Thru en la avenida Manuel Ordóñez, en su cruce con Osvaldo Rodríguez.

Finalmente, el 30 de abril se efectuará una Macrobrigada en la Plaza Mártires de Cananea, ubicada en Perimetral Norte.


