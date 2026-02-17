Programa contra cáncer infantil en NL celebra cuarto aniversario
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó que, gracias a este fondo presupuestario, se ha logrado sacar adelante a 588 menores
Al conmemorar el cuarto aniversario del Programa de Cobertura Universal para Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que la entidad se ha consolidado como el único estado de la República en garantizar el tratamiento integral y gratuito para los menores que padecen esta enfermedad.
Acompañado por la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, el mandatario destacó que, gracias a este fondo presupuestario, se ha logrado sacar adelante a 588 menores. Además del tratamiento médico, el programa brinda un esquema de apoyo psicológico para las familias de los pacientes.
“Hace cuatro años (La Secretaria de Salud) me dijo ‘Ocupo un fondo porque vamos a hacer el primer estado de la República que dé cobertura total universal para niños, niñas adolescentes contra todo tipo de cáncer’. Le echamos ganas y sacamos el recurso, hoy les puedo decir a 4 años de distancia que hemos logrado sacar adelante a 588 niños de Nuevo León y sus familias".
El gobernador enfatizó que no se escatimarán recursos para asegurar que cualquier menor en la entidad tenga acceso a la salud, sin importar la complejidad del caso.
“Hoy son testimonio de vida, de tocar la campana, de plenitud, de desarrollo y eso les digo de todo corazón, no tiene costo y no hay presupuesto que vayamos a escatimar para que haya más niños que si les toca pasar por esta situación sepan que tienen a todo el gobierno de Nuevo León con ustedes, no importa el costo o lo más difícil que sea el caso, tienen la cobertura total gracias al programa de Alma (Rosa Marroquín) vamos a dar todo por los niños de Nuevo León”.
Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú señaló que este éxito forma parte de un sistema integral que ya abarca atención para sordera, cáncer de mama, infartos y seguro médico para personas sin seguridad social.
Finalmente, la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, detalló el impacto operativo del programa, el cual suma más de 80,000 atenciones, 8,860 quimioterapias y 51 trasplantes de médula ósea. La funcionaria subrayó el impacto en las estadísticas de salud pública.
“A 4 años de haber implementado la cobertura universal para las niñas, niños y adolescentes con cáncer, hemos avanzado, hemos fortalecido el sistema, hemos logrado la tasa de mortalidad por cáncer infantil más baja de la última década en nuestro estado. Quiero agradecer a quienes creyeron cuando parecía imposible al gobernador Samuel García y a Mariana Rodríguez por su confianza, por su gran apoyo, por el impulso y la pasión en la búsqueda de las mejores condiciones de vida para las niñas y niños de Nuevo León”.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su liderazgo nacional en materia de salud pública y protección a la infancia.
