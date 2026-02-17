Programa contra cáncer infantil en NL celebra cuarto aniversario

Al conmemorar el cuarto aniversario del Programa de Cobertura Universal para Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que la entidad se ha consolidado como el único estado de la República en garantizar el tratamiento integral y gratuito para los menores que padecen esta enfermedad.

Acompañado por la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, el mandatario destacó que, gracias a este fondo presupuestario, se ha logrado sacar adelante a 588 menores. Además del tratamiento médico, el programa brinda un esquema de apoyo psicológico para las familias de los pacientes.