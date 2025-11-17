Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_17_T134941_895_bce27af367
Nuevo León

Anuncian cortes en suministro de agua por megafuga en Guadalupe

Decenas de habitantes acudieron hasta este punto para intentar recolectar, con diversos recipientes, el agua desperdiciada por la fuga

  • 17
  • Noviembre
    2025

Servicios de Agua y Drenaje anunció los cortes en el suministro hídrico para las colonias de por lo menos tres municipios ante la reparación de una tubería dañada durante esta mañana en el municipio de Guadalupe.

4518ebcb-feac-4301-8d2d-7b0e12442eb9.jpg

Por medio de un comunicado, AyD detalló que la fuga provocada por el daño sufrido por una tubería de 48 pulgadas en la colonia Colibrí, fue atendida de manera inmediata. Sin embargo, se prevé que las labores se extiendan hasta por 24 horas.

Se mencionó que el personal trabaja de manera continúa para reestablecer el servicio en las más de 200 colonias afectadas.

A continuación le presentamos el listado de las localidades afectadas por este desperfecto.

37920c6d-33a9-42e5-b992-02ea0a24b7ac.jpg

f92c9c85-a3c0-43fb-9d5d-c3ed5531048e.jpg

38618841-143a-4d76-a7b0-7e865e17e767.jpg

Megafuga en colonia Colibrí

Vecinos de la colonia residencial Colibrí, despertaron la mañana de este lunes con una megafuga de agua potable en el municipio de Guadalupe.

IMG_3172.jpeg

Los ocurrieron en la avenida López Mateos y la calle Zihuatlan, dónde un tubo de 48 pulgadas, realizó un hoyo de más de 2 metros en la carpeta asfáltica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_11_16_T102633_739_d238543921
Agua y Drenaje sustituye red sanitaria en colonia Del Vidrio
nl_lorena_de_la_garza_c8919fd45b
El próximo martes se seguirá analizando el presupuesto
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_11_T191624_606_2f6b3445c5
Restringen paso en calle Washington por recarpeteo nocturno
publicidad

Últimas Noticias

94a9a1bf_8ef2_4637_9635_01dda74bed04_ebf1f37ff9
Plantean frenar alzas en seguros de gastos médicos
G6_C6_JEB_Xo_A_Ad1_Dm_ff1114ca9d
Marina detiene a 54 en Colima durante operativo Pez Vela 2025
EH_DOS_FOTOS_2025_11_18_T131339_620_6ba9650d46
México habla con ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×