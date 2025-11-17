Anuncian cortes en suministro de agua por megafuga en Guadalupe

Servicios de Agua y Drenaje anunció los cortes en el suministro hídrico para las colonias de por lo menos tres municipios ante la reparación de una tubería dañada durante esta mañana en el municipio de Guadalupe.

Por medio de un comunicado, AyD detalló que la fuga provocada por el daño sufrido por una tubería de 48 pulgadas en la colonia Colibrí, fue atendida de manera inmediata. Sin embargo, se prevé que las labores se extiendan hasta por 24 horas.

Se mencionó que el personal trabaja de manera continúa para reestablecer el servicio en las más de 200 colonias afectadas.

A continuación le presentamos el listado de las localidades afectadas por este desperfecto.

Megafuga en colonia Colibrí

Vecinos de la colonia residencial Colibrí, despertaron la mañana de este lunes con una megafuga de agua potable en el municipio de Guadalupe.

Los ocurrieron en la avenida López Mateos y la calle Zihuatlan, dónde un tubo de 48 pulgadas, realizó un hoyo de más de 2 metros en la carpeta asfáltica.

