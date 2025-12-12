Buscará AyD dar lo menos de agua de El Cuchillo para pagar a EUA

Nuevo León da la lucha para que, en caso de que el agua de la Presa El Cuchillo se use para pagar el adeudo con Estados Unidos, sea “la menos posible”.

Pero, además, el estado dijo que aun con este escenario, el abasto metropolitano está garantizado, pues las presas presentan llenados “óptimos”.

En entrevista con El Horizonte, el director de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), Eduardo Ortegón Williamson, señaló que el agua de El Cuchillo es primordialmente para consumo humano y que esa “prelación” se la están haciendo ver a las autoridades federales con quienes tiene plena coordinación y es a quienes les tocará decidir.

“Estamos haciendo las gestiones para que, en la medida de lo posible, Nuevo León y particularmente la presa de El Cuchillo, se vean lo menos afectados".

“Somos un usuario público urbano, mas sí estamos dando nuestros argumentos y estamos gestionando a favor de que sea lo menos posible (el agua que se utilice)".

“Nosotros argumentamos que se da prelación al uso público-urbano sobre los demás usos, sobre el agrícola, sobre el industrial, sobre el pecuario”, indicó.

El pasado lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le exigió a México pagarle, antes del 31 de diciembre, 246 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua de los 986 Mm³ que le adeuda del quinquenio 2020-2025 y cuyo plazo terminó el octubre pasado.

Ante esto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que se negociaría con Estados Unidos el tema y reiteró que tiene comunicación con los gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para pagar el adeudo.

Originalmente, la cuenta del Río San Juan, que es donde está El Cuchillo, no se consideraba para el pago, pues solo se usaban las presas internacionales Falcón y La Amistad, pero, en febrero pasado, se agregó un acta al tratado de 1944, con lo cual fue incluida.

Por esto, se considera que se podría sacar agua de El Cuchillo para dar el abono.

Ortegón dijo este jueves que piden considerar el espíritu de la presa al momento de decidir.

“Otro argumento es el agua y la presa de El Cuchillo; su principal destino es el área metropolitana Monterrey; es para satisfacer el derecho humano al agua de toda la zona conurbada y metropolitana y, por lo mismo, como te decía, el derecho humano al agua tiene prelación sobre los demás usos”.

“Por lo mismo también les pedimos que tomen esto en cuenta a la hora de tomar la decisión de dónde tomar agua para saldar el adeudo”, señaló.

En niveles óptimos, pero…

El director de AyD sostuvo que las presas del estado se encuentran en niveles óptimos, por lo que el abasto está garantizado a corto plazo, pero hay que ser cuidadosos porque no se sabe cómo estarán los niveles de lluvia para el año siguiente.

“Afortunadamente, los niveles de las presas son óptimos, tenemos buenos niveles, vaya, más sí quisiéramos ser muy cuidadosos porque, pues, sabemos que, por un lado, el área metropolitana de Monterrey es la segunda más grande de área urbana de México".

“Dos: estamos en una cuenca ecológica semiárida, por lo cual no tenemos pues tanta disponibilidad de recursos como otras partes de México y hay que cuidar mucho el recurso disponible”, indicó.

Al día jueves 11 de diciembre, El Cuchillo tenía 915 Mm³ de agua, con lo que estaba al 81% de su capacidad; Cerro Prieto tenía 307 Mm³, con lo que estaba al 102%, y La Boca, al 37 Mm³, que son el 97 por ciento.

“Todo depende de la cantidad, pero yo creo que, independientemente de eso, en el corto plazo, pues sí tenemos, pues, buenas reservas para la ciudad".

“También el clima no tiene palabra para ver cómo nos trata el año que entre las lluvias; esperamos que sean copiosas más en el corto plazo, pues la ciudad sí tiene asegurado el abasto”, expresó el titular de AyD.

