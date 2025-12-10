Vecinos exigen pavimentación pendiente desde hace 40 años

Habitantes de la calle Segunda de la colonia Pedro José Méndez lanzaron un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales para atender una problemática que, aseguran, ha sido ignorada durante más de cuatro décadas: la pavimentación de esta vialidad, cuya ausencia mantiene a la comunidad en condiciones de abandono y riesgo sanitario.

Los vecinos explicaron que la falta de pavimento ha impedido la instalación del drenaje sanitario en los hogares, obligando a las familias a utilizar fosas sépticas para el almacenamiento de sus desechos.

Esta situación se agrava durante la temporada de lluvias, cuando las calles se inundan y las fosas se desbordan, representando un serio peligro para la salud, especialmente para personas mayores y niños.

Recordaron que hace más de una década firmaron un acuerdo relacionado con un proyecto de pavimentación anunciado por autoridades en turno, pero la obra nunca se concretó.

Incluso señalaron que, según documentos oficiales en Ciudad Victoria, la calle aparece registrada como si ya hubiera sido pavimentada, lo que ha generado aún más indignación entre las familias afectadas.

La señora Lucinda García, vecina del sector, explicó que lleva alrededor de 40 años viviendo en la zona y que la situación se ha vuelto insostenible.

“Tengo como 40 años viviendo aquí y hasta la fecha no tenemos drenaje, no tenemos pavimentación y ahorita se está complicando bastante porque con cualquier lluvia se nos inunda la casa, porque tenemos fosas sépticas y las fosas se llenan y es un problema muy grande”, comentó. Agregó que, debido a su edad, cada vez le resulta más difícil lidiar con las afectaciones provocadas por la falta de infraestructura.

También recordó que hace aproximadamente 17 años los vecinos firmaron por primera vez para solicitar la pavimentación, pero tampoco hubo resultados.

“Nos dicen que en Ciudad Victoria ya aparece pavimentada… Creemos justo que nos escuchen y si son tan amables de darse una vuelta por aquí, los esperamos para que vean”, expresó.

Ante la serie de inconformidades e irregularidades, los vecinos solicitaron a las autoridades realizar una revisión minuciosa del proyecto, acudir a constatar las condiciones en las que vive la comunidad y brindar una solución que ponga fin a esta problemática histórica que hoy representa un riesgo para la salud pública.

