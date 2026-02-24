Podcast
Nuevo León

MAJA Sportswear inaugura en San Pedro su sucursal más grande

José Ignacio de Nicolás, CEO de MAJA Sportswear, explicó que el concepto apuesta por trasladar al visitante a escenarios icónicos del norte del país

  • 24
  • Febrero
    2026

Con la apertura de su nueva tienda en Nuevo León, MAJA Sportswear llega al municipio de San Pedro Garza García, consolidando su presencia en una de las zonas con mayor dinamismo comercial del país.

Ubicada sobre la Calzada Mauricio Fernández, la sexta sucursal en el estado es la más grande de las 110 que la marca tiene a nivel nacional. Más que un punto de venta, el espacio fue concebido como un centro de experiencias que busca conectar al consumidor con el ADN outdoor de la marca. 

José Ignacio de Nicolás, fundador y CEO de MAJA Sportswear, explicó que el concepto de esta tienda apuesta por trasladar al visitante a escenarios icónicos del norte del país.

“Queremos que quienes nos visiten no solo vean la ropa, sino que vivan la experiencia y se sientan como si ya estuvieran en la Presa de la Boca, en El Cuchillo, en las Grutas o en Chipinque. Esta tienda les brinda la oportunidad de interactuar con un simulador de pesca, jugar mini golf o escalar en dos muros, uno interior y otro exterior. En los próximos días también contará con una barra de café para fomentar la convivencia”, señaló.

El espacio exhibe todas las colecciones de la marca, desde sus líneas más innovadoras para dama hasta las propuestas tradicionales para caballero.

“Tenemos una línea nueva llamada Montero, pensada para quienes disfrutan el monte, el campo y vivir en contacto con la naturaleza. Para un enfoque más ligado a la cacería y la vida de rancho, contamos con la colección Rancho, orientada a montar a caballo. Además, en la línea de dama ofrecemos faldas para jugar pádel, ropa para gym y una colección especial para yoga y pilates”, explicó el directivo.

Monterrey como punto de partida de expansión nacional

La apuesta por Monterrey forma parte de la estrategia de expansión nacional de MAJA Sportswear, que continúa fortaleciendo su portafolio de productos. Entre los próximos lanzamientos destacan Polaris, prevista para Semana Santa, y Checo Pérez 3.0, programada para septiembre.

“Estamos listos para presentar la ropa de niños rumbo al Día del Niño, el 30 de abril. Seguiremos innovando constantemente con nuevas colecciones. En breve llegará Checo Pérez 3.0 y, aproximadamente en un mes, Polaris, una gama de 25 artículos muy alineados al estilo de quienes utilizan vehículos todo terreno y motos de arena”.

La marca, 100% mexicana, ha cruzado fronteras y hoy tiene presencia en América Latina, Estados Unidos y España, donde cada prenda continúa representando al país a través de sus texturas y colores.

En el canal digital, el crecimiento también es significativo.

“El tercer estado donde más mercancía vendemos al mes en eCommerce es California, en Estados Unidos. Después de dos estados mexicanos, el tercero es California, algo que nos sorprende mucho, especialmente porque no tenemos pauta en redes sociales en ese mercado”, destacó de Nicolás.

Actualmente, más de 750 colaboradores forman parte de la empresa, impulsando su expansión en México y el extranjero.

Con esta apertura en San Pedro, MAJA Sportswear no solo amplía su presencia física, sino que reafirma su apuesta por convertir cada tienda en un espacio de experiencia, comunidad y conexión con el estilo de vida outdoor que ha definido a la marca en sus más de 110 sucursales a nivel nacional.

“La invitación es a visitar cualquiera de nuestras tiendas, entrar a https://majasportswear.com/  o seguirnos en redes sociales: FB: https://www.facebook.com/majasportswear; IG: https://www.instagram.com/majasportswear/?hl=es

Lo más importante es vivir la ropa: sentir la textura, experimentar el espacio y llevar consigo el ADN de la marca”, expresó José Ignacio de Nicolás.


