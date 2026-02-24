Buscan poner candados patrimoniales a deudores alimentarios

Para que los deudores alimentarios no pueda declararse en quiebra, las diputadas del PAN, Claudia Caballero e Itzel Castillo buscan aplicar candados en trámites de materia patrimonial.

La iniciativa busca que cuando un deudor alimenticio quiera transmitir, modificar, limitar, adquirir o extinguir la propiedad o posesión de bienes raíces o cualquier derecho real, se informe al juez que lleva el proceso de la deuda y este resuelva que no podrá hacer cualquiera de estas acciones.

“Hemos visto cómo, en estos años, han aumentado críticamente las carpetas de investigación, ante la falta de este cumplimiento, ante la orden de un juez, en 2025 cerramos con 825 carpetas por este tema. Y la verdad es que duele y, pues, bueno, tenemos que actuar de alguna manera. La iniciativa va a permitir dar esa certeza para que los padres que no cumplan con esta resolución de un juez que es dar esta pensión, poder bloquear por así decir, lo pongo entre comillas, alguna venta de un terreno, algún traspaso y declararse en bancarrota. “Entonces, lo que estamos haciendo aquí es poner un plazo de 90 días, el cual, si no se cumple, el juez tiene que dar conocimiento al Registro Público de la Propiedad para así poder blindar y que, al final del día, el niño, la niña, esta familia, pues reciba la pensión. Y que, obviamente, esta pensión, está, pues, este apoyo alimenticio llegue a quien lo necesita”, indicó Caballero Chávez.

Por su parte, Itzel Castillo indicó que esto procura la protección de las niñas y niños de la entidad.

“Es reforma al Código Civil, pero ya hemos presentado diversas iniciativas en la Ley de Expedición de Licencia, en las diferentes leyes, obviamente para ser valer los derechos de nuestros niñas y niños, que en su momento un padre - lo puede decir así- un padre desobligado, no se preocupa por sus hijos. “Estamos que, en la Ley de Derechos de Niñas y Niños, como ya se reconoce el deudor alimentario, nosotros fuimos a las diversas leyes para poder complementar y poder proteger los derechos de nuestros niños y niñas para que aquel ciudadano moroso, pues obligarlo a que haga lo que le corresponde a hacer que es velar por el bien del menor”, agregó Itzel Castillo.

Comentarios