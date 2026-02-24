Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
finanzas_empleo_838d6720e1
Finanzas

Es NL líder de empleo en sector manufacturero de exportación

El estado alcanzó un total de 394,206 empleos asociados al programa IMMEX, consolidándose con el primer lugar nacional en empleo total dentro de este esquema

  • 24
  • Febrero
    2026

La industria manufacturera de exportación en Nuevo León está consolidando su crecimiento, logrando que la entidad se coloque como líder nacional en creación de empleos y empresas dentro de este ramo. 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, durante 2025 el estado generó 12,304 nuevos empleos directos dentro de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), ubicándose la cifra más alta del país. 

Con este resultado, el estado alcanzó un total de 394,206 empleos asociados al programa IMMEX, consolidándose con el primer lugar nacional en empleo total dentro de este esquema. 

En materia de establecimientos, Nuevo León registró 13 nuevas empresas IMMEX durante 2025, ubicándose también a la cabeza. 

Estos resultados contrastan con el comportamiento a nivel nacional, donde en 2025 se reportó la pérdida de 84,837 empleos directos IMMEX y el crecimiento de un solo nuevo establecimiento en todo el país. 

“Los resultados del programa IMMEX en 2025 confirman la fortaleza industrial de Nuevo León".

"Ser primer lugar nacional en generación de empleo IMMEX, en un contexto donde a nivel país se registra pérdida de empleos, reafirma la confianza de las empresas en Nuevo León, sus ventajas y la solidez de nuestro sector manufacturero”, aseveró, señaló Betsabé Rocha, secretaria de Economía a nivel estatal. 

Nuevo León reafirma su liderazgo en la industria de exportación y su relevancia dentro del sector manufacturero nacional, añadió la funcionaria.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

aranceles_eua_sheinbaum_ac9fc70a78
México evalúa impacto de aranceles tras fallo judicial en EUA
EH_UNA_FOTO_2025_02_19_T095653_069_84983c6534
Wall Street abre en verde tras acuerdo entre AMD y Meta
dinero_empleo_contratacion_1280x720_5e1814f27b
Desempleo en México baja a 2.5 % en el cuarto trimestre de 2025
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_24_at_11_02_23_2_1b1d5239a0
San Pedro rinde homenaje a la Bandera de México en su día
EH_UNA_FOTO_2026_02_24_T104345_481_da0e665652
Lanzan primer teaser de serie ‘Orgullo y Prejuicio’
hombre_calcinado_colonia_mirasierra_saltillo_9333f100c2
Muere hombre por incendio de predio en colonia Mirasierra
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
publicidad
×