Es NL líder de empleo en sector manufacturero de exportación

La industria manufacturera de exportación en Nuevo León está consolidando su crecimiento, logrando que la entidad se coloque como líder nacional en creación de empleos y empresas dentro de este ramo.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, durante 2025 el estado generó 12,304 nuevos empleos directos dentro de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), ubicándose la cifra más alta del país.

Con este resultado, el estado alcanzó un total de 394,206 empleos asociados al programa IMMEX, consolidándose con el primer lugar nacional en empleo total dentro de este esquema.

En materia de establecimientos, Nuevo León registró 13 nuevas empresas IMMEX durante 2025, ubicándose también a la cabeza.

Estos resultados contrastan con el comportamiento a nivel nacional, donde en 2025 se reportó la pérdida de 84,837 empleos directos IMMEX y el crecimiento de un solo nuevo establecimiento en todo el país.

“Los resultados del programa IMMEX en 2025 confirman la fortaleza industrial de Nuevo León".

"Ser primer lugar nacional en generación de empleo IMMEX, en un contexto donde a nivel país se registra pérdida de empleos, reafirma la confianza de las empresas en Nuevo León, sus ventajas y la solidez de nuestro sector manufacturero”, aseveró, señaló Betsabé Rocha, secretaria de Economía a nivel estatal.

Nuevo León reafirma su liderazgo en la industria de exportación y su relevancia dentro del sector manufacturero nacional, añadió la funcionaria.

Comentarios