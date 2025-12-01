Cerrar X
Nuevo León

Aplicará Guadalupe descuento de 100% en recargos de predial

Estos incentivos buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones pendientes y brindar un alivio directo al bolsillo de quienes mantienen algún adeudo.

  • 01
  • Diciembre
    2025

A partir de hoy primero de diciembre y hasta el día 30, el Municipio de Guadalupe apoyará con descuentos del 100 por ciento en recargos a los contribuyentes que deben el predial 2024.

Con el objetivo de apoyar la economía de las familias, la administración del alcalde Héctor García mantiene el programa de estímulos fiscales, el cual también contempla un 30 por ciento de descuento en rezago, permitiendo a más ciudadanos ponerse al corriente con esta contribución municipal sin la carga total de los recargos acumulados.

¿Qué descuentos aplica el Municipio de Guadalupe en el predial y otras multas?

Además del beneficio en recargos, se otorga un 50 por ciento de descuento en gastos y sanciones correspondientes al ejercicio fiscal 2024, así como un descuento similar en multas de tránsito no graves. Estos incentivos buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones pendientes y brindar un alivio directo al bolsillo de quienes mantienen algún adeudo.

Derivado de estos incentivos en el pago del predial, el Municipio ha reportado una mayor eficiencia en la recaudación, lo que se traduce en un beneficio para las familias al acceder a descuentos significativos que les permiten regularizar su situación.

El Gobierno Municipal agradece la confianza de la ciudadanía y reitera que los recursos obtenidos por concepto de predial son aplicados para brindar mejores servicios públicos en el municipio.


