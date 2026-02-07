Aporta NL $37 mdp para prepa que inaugurará Sheinbaum en García

El Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, anunció la creación del Bachillerato No. 299 CBTIS en el municipio de García, como parte de la estrategia para modernizar la educación media superior en la entidad.

La nueva institución busca preparar a los jóvenes ante los desafíos de la era tecnológica y fortalecer la formación técnica especializada.

El proyecto contempla una inversión total de 67 millones 500 mil pesos, de los cuales 37.5 millones son aportados por el Estado y 30 millones por la Federación.

Las autoridades destacaron que esta colaboración permitirá ampliar la cobertura educativa y ofrecer mayores oportunidades de formación en sectores estratégicos.

Carreras innovadoras

A través de la Secretaría de Educación, el CBTIS 299 ofrecerá especialidades alineadas a las tendencias globales, entre ellas:

Electromovilidad

Robótica y Automatización

Inteligencia Artificial

Producción Digital

Experiencias Inmersivas

Se estima que el plantel beneficiará a más de mil estudiantes.

Infraestructura moderna

El nuevo bachillerato contará con 12 aulas didácticas, laboratorio multifuncional, laboratorio de cómputo, espacios especializados para Inteligencia Artificial y Robótica, área administrativa, módulos sanitarios y una cancha de usos múltiples con cubierta.

Además, se contempla el equipamiento completo de aulas y laboratorios para garantizar una formación acorde a las exigencias del sector tecnológico.

