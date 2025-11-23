Cerrar X
Nuevo León

Apoya con aparatos de movilidad para fomentar inclusión en García

Autoridades destacaron que dicha ayuda representa un impulso de desarrollo digno y seguro para quienes más lo necesitan

 El Gobierno Municipal de García entregó  aparatos de movilidad a personas en situación de vulnerabilidad con el fin de formentar la inclusión social y elevar su calidad de vida.

A través del DIF Municipal y del Centro de Defensoría y Desarrollo de Niños y Adolescentes, se efectúo la entrega de 56 apoyos, incluidas sillas de ruedas, andadores, bastones y muletas, para todos aquellas personas que presentan limitaciones temporales o permanentes de movilidad.

El alcalde Manuel Guerra Cavazos reafirmó que su administración implementará programas que protejan, respalden y acompañen a las familias de García. 

Por su parte, la directora general del DIF destacó que estos apoyos representan un impulso para que las personas puedan desarrollarse con dignidad, tranquilidad y seguridad.

Entre las autoridades asistentes se contó con la presencia de la Dirección General del DIF Municipal; la Dirección General de Bienestar e Inclusión Social; y la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social.


