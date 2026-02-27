Podcast
Nuevo León

Apoya Nuevo León movilidad estudiantil con tarifa preferencial

Esta estrategia se implementa a través del programa Ayudamos a los Estudiantes, diseñado para otorgar incentivos directos a los jóvenes

  • 27
  • Febrero
    2026

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, aseguró que la administración estatal busca convertirse en un aliado de las y los estudiantes mediante tarifas preferenciales en el transporte público, en beneficio de más de 47 mil jóvenes.

El funcionario explicó que el objetivo es facilitar la movilidad diaria y evitar que el traslado a los centros educativos represente una carga económica para las familias.

“El propósito de nuestra administración es convertirse en un aliado real para los estudiantes, acompañarlos en su formación y ayudarles a que llegar a la escuela no sea una carga económica para sus familias”, expresó.

¿En qué consiste el programa Ayudamos a los Estudiantes?

Flores Serna detalló que esta estrategia se implementa a través del programa Ayudamos a los Estudiantes, diseñado para otorgar incentivos directos que permitan a las y los jóvenes continuar con su formación académica sin que el transporte sea un obstáculo.

Indicó que los beneficiarios podrán acceder a transporte público a 10 pesos, con unidades modernas y accesibles.

“Hoy van a contar con transporte público de primer nivel a sólo 10 pesos, algo que representa un apoyo importante para su economía diaria. Estamos hablando de camiones nuevos, con wifi, pisos bajos y muchas otras características que hacen el traslado más cómodo y seguro”, afirmó.

Más de 47 mil estudiantes con tarifa preferencial

El secretario señaló que más de 47,000 estudiantes forman parte de este esquema de apoyo, el cual contempla unidades equipadas con tecnología y condiciones que mejoran la experiencia de traslado.

Subrayó que la medida forma parte de una estrategia integral orientada a elevar la calidad de vida y generar igualdad de oportunidades, especialmente para quienes se preparan para incorporarse al mercado laboral del estado.

“Invertir en la movilidad de los estudiantes es invertir en el futuro de Nuevo León. Vamos a seguir trabajando para apoyarlos de la mejor manera posible”, concluyó.


