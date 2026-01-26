Podcast
Nuevo León

Refuerza San Pedro apoyo a ciudadanos por bajas temperaturas

El municipio de San Pedro activó un operativo invernal ante el descenso de temperaturas. Se ofrece bebidas calientes, pan y calentadores en paradas de camiones

  • 26
  • Enero
    2026

Ante el marcado descenso en las temperaturas, el municipio de San Pedro Garza García activó un operativo invernal para proteger a la población, principalmente a quienes utilizan el transporte público y permanecen por periodos prolongados en espacios abiertos. 

Como parte de la estrategia, personal municipal acudió a paradas de camiones con alta afluencia para ofrecer bebidas calientes y pan, además de colocar calentadores que permitan a los usuarios resguardarse del frío mientras esperan su traslado. 

sanpedro-transporte-frio.jpeg

Las acciones fueron supervisadas por Jazmín Moreno, encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social y Calidad de Vida; Claudette Treviño, directora del DIF San Pedro, y Gilberto Almaguer, director de Protección Civil Municipal, quienes coordinaron la atención directa a la ciudadanía. 

El operativo se desplegó en puntos considerados estratégicos como cruces de alto flujo vehicular y zonas de concentración de usuarios, entre ellos avenidas Díaz Ordaz, Corregidora, Emiliano Zapata, Vasconcelos y Clouthier, así como en las inmediaciones de la Presidencia Municipal. 

sanpedro-transporte-frio1.jpeg

De manera complementaria, el municipio realiza la entrega de cobijas en los 18 sectores con mayor vulnerabilidad, al tiempo que mantiene vigilancia permanente para detectar y atender a personas en situación de riesgo por las bajas temperaturas. 

Protección Civil Municipal informó que se mantiene activo un operativo carrusel en las principales arterias de San Pedro para brindar apoyo inmediato, y que las acciones preventivas continuarán mientras persista el clima frío en la región.


