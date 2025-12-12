Podcast
Nacional

Trasladan a ‘El Limones’ y célula de Los Cabrera al Altiplano

Édgar Rodríguez Ortiz, 'El Limones', y cinco operadores de Los Cabrera fueron ingresados al penal del Altiplano tras su captura en Durango y Coahuila

  • 12
  • Diciembre
    2025

Bajo un fuerte dispositivo federal, Édgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, señalado como jefe de plaza de Los Cabrera Sarabia en La Laguna, fue trasladado esta mañana al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, junto con cinco integrantes de su círculo operativo.

Las autoridades confirmaron que el movimiento se realizó durante la madrugada, después de que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) integrara la carpeta de investigación que derivó en su ingreso al penal de máxima seguridad.

Rodríguez Ortiz y sus operadores fueron detenidos en una serie de cateos simultáneos en Durango y Coahuila, con apoyo de fuerzas federales y estatales.

Durante las intervenciones se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico.

Jefe regional ligado a extorsiones y tráfico

Fuentes federales señalaron que “El Limones” encabezaba una célula ligada a la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa, operando principalmente en Gómez Palacio y la región de La Laguna.

Además del tráfico de droga, se le atribuyen redes de cobro de piso a comerciantes, ganaderos y empresarios locales. También es señalado como presunto integrante de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), desde donde operaba influencia en la zona.

Bloqueo de cuentas y aseguramiento de bienes

Paralelo a la captura, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas vinculadas al líder criminal. Horas más tarde, autoridades estatales y federales concretaron el embargo de diversas propiedades relacionadas con él.

Tanto Rodríguez Ortiz como los cinco detenidos permanecerán en el Altiplano mientras un juez de control define su situación jurídica en las próximas horas.

 

 


Comentarios

